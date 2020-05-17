天降菜刀！南寧男路邊取車遭斷腿筋

日前南寧市一名鄧姓男子到賓陽縣城建集團一棟公寓樓前的路邊停車位取車時，忽然一把菜刀從天而降，砍斷右小腿腿筋。目前該棟樓一戶業主已承認是家中老人誤丟菜刀下樓，願意承擔傷者的醫療費。

南國早報報導，鄧男表示，5月9日上午10時多，他準備取車時，突然一把菜刀從天而降，恰好砍到右小腿上，當場鮮血直流；菜刀則斷成兩截，一截落在車位邊的人行道上，一截落在公路上。附近商家迅速替他報警和送醫。

「如果我再往前面一點點，就會被砍到頭了。」鄧先生心有餘悸說。他送醫後，經診斷為右脛前肌腱斷裂、右小腿皮膚撕脫傷。目前，鄧先生已花了超過5000元人民幣（約704美元）醫療費，且後期護理還要花不少錢。

事發後，物管第一時間趕到現場，並跟民警上樓展開連日調查。13日，630房的業主終於聯繫物管，表示菜刀是老人不小心掉下去的，由於老人感到恐慌，所以一直沒承認，現在業主願意承擔傷者的醫療費，雙方目前仍在協商。