行李箱突傳呼救聲！網約車司機解救遭監禁女 恐怖前男友被逮

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四川成都一位網約車司機15日載客時，意外發現男乘客攜帶的行李箱，竟傳出女孩叫聲，打開箱子果然藏著一位女子，男乘客則在司機報警時逃逸。當晚23時，金牛公安分局將男子抓獲，並排除拐賣少女的可能。

封面新聞報導，一女子被鎖在行李箱、獲網約車司機發現解救的視頻15日在網路上流傳。經成都市公安局金牛公安分局民警到場，將女子帶回派出所調查後，發現21歲嫌疑男子鮮某某，是行李箱內女子、25歲劉某的前任男友。

5月12日，鮮某某闖入劉某位於金牛區的居住地向她索要錢財，15日更逼迫劉某進入行李箱內，之後搭乘網約車準備轉移到成都市龍泉驛區，繼續對她拘禁。

目前，案件正在進一步偵辦中。

據報導，網約車司機回憶，當時男乘客攜帶了一個行李箱，行李箱中突然傳出女孩叫聲，司機要求男乘客立即打開箱子。箱子拉開後，裡面鑽出個女生，大喊：「叔叔報警！」男乘客趁司機報警不注意時逃跑。視頻顯示，女孩情緒激動，抱頭痛哭，不少路人過來安慰她。