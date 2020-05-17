牙籤虐貓插滿四肢「70元免一死」 山東大學生引咎退學

來源：YouTube

有網友爆料稱，山東煙台南山學院一名大一生，用牙籤殘忍地插滿了小貓四肢，視頻中小貓不斷發出哀嚎聲；這名學生甚至在救助群裡要求只要給70元就可「免貓一死」，還自曝一天殺了8隻貓。目前警方已介入調查，校方已同意該生引咎退學的申請。

綜合媒體報導，寵物救助志願者徐女士表示，王姓大學生經常在家虐貓，他們上門救助時還被對方拿刀威脅，「他（王男）爸爸拿病歷出來，他也從屋裡出來，出來嗷嗷叫，叫完就跑到廚房拿菜刀，看他拿菜刀我們就跑出來了。鄰居都說，他在家裡殺貓，然後從12樓摔到樓下超市的平台上。」

徐女士還透露，王男不只虐了一隻貓，走廊電梯都有血跡，並指王母也曾親眼看到兒子虐貓，試圖制止但無果。

事件曝光後引起公憤，網民紛紛留言斥責王男殘忍至極，有人說：「支持虐待動物立法，現在是傷害動物以後可能就會是人。」也有人痛批：「這個人太殘忍了，貓被這樣虐待，是有多痛苦呀。」、「做他鄰居、同學、朋友什麼的應該要小心。」「關注下心理健康吧。」

針對網傳的這起虐貓事件，山東煙台南山學院發布聲明，經調查核實，該事件中涉事王男確為該校2019級學生。學校第一時間已與該學生及其家長聯繫溝通，進行批評教育，並同意本人引咎退學的申請。