手遊「王者榮耀」太火 未成年人限玩1.5小時

「王者榮耀」是中國最熱門的手機遊戲，營運商騰訊日前發布公告，進一步防止未成年人沉迷，具體措施包括一般日每天限玩1.5小時，法定節假日亦每天限玩3小時。同時限制「課金」，未成年人每次最多只能「課金」50元（人民幣，下同，約7美元），成年人每月「課金」總金額最多400元（約56美元）。

香港01報導，公告指出，「王者榮耀」將遵守相關法律法規的要求，對未成年人玩遊戲作出一定的限制，並嚴格按照相關部門發布的「關於防止未成年人沈迷網絡遊戲的通知」內容，制定新的遊戲使用規定。

「王者榮耀」未成年人用戶在每晚10時至翌日8時禁玩，法定節假日期間每天只能玩三個小時，其他時間每天限玩1.5小時。

「課金」方面，年齡不滿8歲用戶的禁止「課金」，8歲至16歲之間的用戶，每次「課金」限制在50元內，總充值金額限制在每個月200元內。至於成年人用戶的每次「課金」亦限制在100元內，每月充值總額限制在400元內。

此外，「王者榮耀」修改遊客模式的限制，iOS版遊客體驗模式下，同一部設備每15天的遊戲時間不能超過1小時，也不能「課金」。