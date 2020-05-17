吳小暉母指控 安邦200億資產被侵吞

安邦集團吳小暉案再掀風浪，日前網上流傳一封吳小暉母親林香美的公開信，信中指出安邦集團「接管工作組」違法接管公司，擅自違法處置200億元（人民幣，下同，約28億美元）公司資產。

多維新聞報導，在這封題為「關於安邦案件中千億財產被違法處置的情況報告」的公開信中，林香美指控，安邦集團「接管工作組」對公司的接管缺乏法律依據，接管之後又嚴重背離接管目的，違法處置公司資產，剝奪公司股東資格，將200億元資產擅自違法處置。

她痛批，「接管工作組」利用虛假訴訟手段，侵吞「產業公司」合法財產，涉及金額高達560多億元（約78億美元）。

林香美還稱，她及吳小暉律師，多次想見在上海寶山監獄服刑的吳小暉遭到拒絕，吳小暉服刑後家屬和律師的會見權無法得到保障。

安邦集團實控人吳小暉於2019年被上海兩級法院以集資詐騙罪、職務侵占罪，判處其有期徒刑18年，沒收財產105億元還被追繳違法所得752億元（約105億美元）。

吳小暉被抓後，安邦集團被金融監管機構在2018年2月接管，直至2020年2月。2019年7月，安邦保險被更名為大家保險。

吳小暉曾娶中共前領導人鄧小平的外孫女鄧卓芮為妻，據稱兩人現已沒有夫妻關係。此外，吳小暉還與中國開國元帥陳毅的兒子陳小魯等有很多私人交情。

據悉，這不是林香美首次就安邦以及吳小暉案發表公開信。2019年6月25日，她在網上發出「一位母親的泣血呼籲」公開信，稱20次探監全被拒，並發出一張她帶同「我要見我兒子吳小暉」橫幅到上海監獄管理局上訪的照片。