快訊

考完對答案！ 國中會考五科完整試題與解答看這裡

109國中教育會考數學科 完整試題與解答

考題風波 考評局2經理速辭 議員：白色恐怖

世界日報 / 香港新聞組╱香港17日電

曾在網上發表「林鄭滾蛋」言論、負責通識科的考評局評核發展部高級經理盧家耀，攜其下屬經理梁紫豔，前天以「可能出現的政治原因」為由辭職。考評局昨稱，不評論內部人事的事宜。教育界立法會議員葉建源認為對考評局人員造成白色恐怖

中通社報導，考評局評核發展部負責通識科試卷的經理只有盧家耀與梁紫豔，外界評論認為，他們同時辭職，意味著考評局評核發展部負責通識教育科的團隊將徹底「換班」。

報導指出，盧家耀兼任通識教育科委員會秘書，亦是該科審題委員會的當然成員，他早前被指疑曾在社交網站留言「林鄭滾蛋！」，並貼上多張修例風波期間的遊行照片，被質疑個人立場偏頗。

據報導，盧家耀前天向該科高級評卷員發電郵，交代自己與梁紫豔辭職的消息，稱兩人感到近期「可能出現的政治原因」而辭職，辭職生效日期是8月16日，即中學文憑試（入讀大學考試）放榜後約半個月。

明報報導，盧家耀及梁紫艷辭職引起教育界關注，曾任考評局通識科科目委員會委員的教協理事方景樂說，考評局出題有其機制，並非只由盧家耀「一人決定」，而是一組人、審題委員會處理。他曾與盧一起做通識科教師培訓，認為盧家耀盡責，盧和梁紫艷對通識科有很大貢獻。

葉建源稱，兩人雖然不負責歷史科，但可能感受到壓力。他說，教育局今次做法等於否定整個考評局，同時對考評局人員造成白色恐怖，將來甚至影響邀請人員擬題、評卷，做法令教育界人士心寒。

白色恐怖 香港

延伸閱讀

會考英語／沒英聽增閱讀鑑別度？ 考生：比想像中簡單

會考英語／簡單容錯率低 考題多元單字文法多基礎題

整理包／109國中會考登場！ 英聽取消、各科必考重點一次看

會考／國文 重閱讀理解 判別假新聞

相關新聞

5歲童開車上路 父遭批殺人犯

無照駕駛不稀奇，5歲小孩開車才夠看！近日網傳一則中國5歲男童開車上街的影片，引起網友熱議。然而，此舉造成的安全問題讓網友痛批，男童的父親簡直是殺人犯。

超殘忍！山東大學生虐貓拍片勒索錢財 眾人上門救助才逃一命

近日大陸網友在網上爆料，山東煙台南山學院王姓大一男學生虐貓，用牙籤殘忍插滿了小貓的四肢，令小貓發出慘烈叫聲。王男還在群組內勒索大家，要求對方給70元才可以免貓一死。當地警方已經介入調查此事。

考題風波 考評局2經理速辭 議員：白色恐怖

曾在網上發表「林鄭滾蛋」言論、負責通識科的考評局評核發展部高級經理盧家耀，攜其下屬經理梁紫豔，前天以「可能出現的政治原因」為由辭職。考評局昨稱，不評論內部人事的事宜。教育界立法會議員葉建源認為對考評局人員造成白色恐怖。

2結業1賣斷…香港4大百貨盛轉衰

先施百貨於1900年由馬應彪創辦，在港經營超過100年。1930至40年代，與當時其他三間華資公司永安、大新以及中華百貨，有「四大百貨公司」之譽。

端點星被捕者一人交保 2志工遭控尋釁滋事

中國「端點星」網站2名志工因備份遭官方刪除的疫情文章，於4月底遭警方帶走失聯，近日陸續被控涉嫌尋釁滋事。而同時被捕的一名...

微博發文被方方轉發 武漢敲鑼女斥「別把我當武器使」

因「敲鑼救母」備受關注的武漢女子李麗娜在微博寫「武漢敲鑼記」，並分為上、下兩篇發表。該文章上篇近日獲湖北作家方方轉發。

「十萬個為什麼」作者葉永烈 打通科幻、紀實邊界

著名作家葉永烈15日在上海去世。這位11歲開始發表作品的作家，一生筆耕不輟，寫過兒童科普讀物、紀實文學、長篇小說，一生留下180多部著作。

「十萬個為什麼」作者葉永烈逝世 享壽80歲

很多人成長過程中必看的兒童科普讀物「十萬個為什麼」主要作者葉永烈，15日在上海長海醫院去世，享壽80歲。葉永烈一生不僅為兒童科普創作，也曾涉足紀實文學寫作，包括毛澤東及蔣介石為主要對象的書籍，之後也創作長篇都市小說。

新冠疫情趨緩歹念卻爆發 陸4月竊盜搶劫案倍增

4月大陸新冠肺炎蔓延趨勢已見放緩，但當月大陸全國檢察機關受理審查批准逮捕案件為2萬6,810件3萬8,670人，比3月分...

棕熊襲擊牧民帳篷遭擊斃 胃部驗出「未消化人體組織」

中國青海警方近期接獲一報案，指出有棕熊入侵牧民帳篷，警方趕往現場發現有一女性屍體，且搜索四周發現肇事棕熊，員警為保護現場人士安全當場擊斃該隻棕熊，而事後該棕熊屍體經解剖，發現其胃部有未消化的人體組織。

香江風情／催淚雪糕 監警報告

香港有間商場叫荃新天地，商場內有間小西餐廳，售賣一款特別雪糕，叫催淚彈雪糕。這間店負責人周五對傳媒說，催淚彈雪糕是要顯示...

招名威課堂發言風波 中原大學：歧視言論被模糊

針對中原大學生物科技系副教授招名威近日再課堂上的爭議言論風波，中原大學今天下午發聲名指出「歧視言論被模糊」，希望教育部儘...

熱門新聞

ECFA安了？劉結一釋出「不斷完善惠台政策」訊號

ECFA將十周年 大陸釋善意

美制裁進一步升級 華為：英雄自古多磨難

大陸兩會開幕 全球關注

ECFA風向球？ 劉結一釋「不斷完善惠台政策」訊號

香港反送中運動再起 網友發起「和你SHOP」活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。