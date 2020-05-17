考題風波 考評局2經理速辭 議員：白色恐怖

曾在網上發表「林鄭滾蛋」言論、負責通識科的考評局評核發展部高級經理盧家耀，攜其下屬經理梁紫豔，前天以「可能出現的政治原因」為由辭職。考評局昨稱，不評論內部人事的事宜。教育界立法會議員葉建源認為對考評局人員造成白色恐怖。

中通社報導，考評局評核發展部負責通識科試卷的經理只有盧家耀與梁紫豔，外界評論認為，他們同時辭職，意味著考評局評核發展部負責通識教育科的團隊將徹底「換班」。

報導指出，盧家耀兼任通識教育科委員會秘書，亦是該科審題委員會的當然成員，他早前被指疑曾在社交網站留言「林鄭滾蛋！」，並貼上多張修例風波期間的遊行照片，被質疑個人立場偏頗。

據報導，盧家耀前天向該科高級評卷員發電郵，交代自己與梁紫豔辭職的消息，稱兩人感到近期「可能出現的政治原因」而辭職，辭職生效日期是8月16日，即中學文憑試（入讀大學考試）放榜後約半個月。

明報報導，盧家耀及梁紫艷辭職引起教育界關注，曾任考評局通識科科目委員會委員的教協理事方景樂說，考評局出題有其機制，並非只由盧家耀「一人決定」，而是一組人、審題委員會處理。他曾與盧一起做通識科教師培訓，認為盧家耀盡責，盧和梁紫艷對通識科有很大貢獻。

葉建源稱，兩人雖然不負責歷史科，但可能感受到壓力。他說，教育局今次做法等於否定整個考評局，同時對考評局人員造成白色恐怖，將來甚至影響邀請人員擬題、評卷，做法令教育界人士心寒。