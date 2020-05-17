2結業1賣斷…香港4大百貨盛轉衰

先施百貨於1900年由馬應彪創辦，在港經營超過100年。1930至40年代，與當時其他三間華資公司永安、大新以及中華百貨，有「四大百貨公司」之譽。

香港01報導，香港「四大百貨公司」中，大新、中華百貨已絕跡香港。有百年歷史的先施集團主要以零售業務為主，現時有五間分店，分別位於中環、旺角、深水、荃灣及油塘，由創辦人馬應彪的後人，即先施的執行主席兼行政總裁馬景煊打理。截至去年8月31日，集團旗下共有289名員工。

永安百貨同樣歷史悠久，屬香港第二大華資百貨公司，曾在香港設有多間分店，遍布港九新界包括銅鑼灣、灣仔、旺角、荃灣、香港仔等，惟其後相繼結業，現時僅剩四間分店。截至去年12月31日，永安集團共有648名員工。

據報導，大新百貨則於1912年創立，由蔡昌兄弟集資400萬港元在香港創立，一度生意十分興旺。然而創辦人蔡昌病逝後，大新於1972年被均隆（香港）全購。不久再與香港建築企業「公和企業有限公司」合併，百貨業務告結束。

至於中華百貨公司，又名新新百貨公司，於1932年由黃煥南、劉錫基、李敏周創立，隨後於1970年結業。