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超殘忍！山東大學生虐貓拍片勒索錢財 眾人上門救助才逃一命

香港01 / 記者李福源／綜合報導
山東大學生拍片虐貓勒索錢財，引發大批網友撻伐。圖擷自頭條新聞
山東大學生拍片虐貓勒索錢財，引發大批網友撻伐。圖擷自頭條新聞

近日大陸網友在網上爆料，山東煙台南山學院王姓大一男學生虐貓，用牙籤殘忍插滿了小貓的四肢，令小貓發出慘烈叫聲。王男還在群組內勒索大家，要求對方給70元才可以免貓一死。當地警方已經介入調查此事。

微博的爆料貼文指出，「山東煙台南山學院大一學生王某歡用牙籤殘忍穿透幼貓四肢，影片中小貓發出慘烈叫聲，因為四肢插滿了牙籤不能動彈，惡魔的手指上沾著血，並發到群組要求他人給70元免貓一死，並承認一天內殺了8隻貓！這只是一天的殺害數量，其他的時間不得而知，希望學校就此事盡快展開調查，同時愛心志願者和救助人員已經報警。」

根據外媒報導，寵物救助志願者徐女士稱，該學生經常在家虐貓，他們上門救助時還被對方拿刀威脅，「王男爸爸拿病歷出來，他見狀竟跑到廚房拿菜刀，看他拿菜刀我們就跑走了；鄰居說，他在家裡殺貓，然後從12樓摔到樓下超市的平台上。」徐女士透露，王男不止虐了一隻貓，走廊電梯都有血跡，並指王母也曾親眼看到兒子虐貓，試圖制止但沒用。

事件曝光引起公憤，網友紛紛留言斥責，「支持虐待動物立法，現在是傷害動物以後可能就會是人」、「這個人太殘忍了，貓被這樣虐待是有多痛苦！也虧他真下的了手，心疼貓咪」、「好可怕，做他鄰居、同學、朋友什麼的應該要小心」、「貓咪慘叫聲讓我痛心萬分」、「關注下心理健康吧！做家長的在幹嗎？」。

山東煙台南山學院周六（16日）回應稱，針對網傳該校學生王某歡虐貓事件，經調查核實，該事件中所涉當事人王某歡確為該校2019級學生。校方指已第一時間與該學生及其家長聯繫溝通，對王某歡進行了批評教育，並同意本人引咎退學的申請。此外，當地警方也已經介入調查。

延伸閱讀：

山東大學生拍攝虐貓影片網上販賣 校方稱其心理異常並予以退學

多名畢業生舉報四川學校男校長性騷擾女生 當事人被停職調查

文章授權轉載自《香港01》

虐貓 貓咪 寵物

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