中國副總理孫春蘭吉林考察 稱堅決防止疫情蔓延

中國吉林省出現2019冠狀病毒疾病群聚感染，中國國務院副總理孫春蘭在當地考察4天後表示，對高風險地區要嚴格交通管控措施，對所有外出人員進行核酸檢測，堅決防止疫情向其他地區擴散。

新華社今天報導，孫春蘭13日從黑龍江前往吉林，調研指導疫情防控工作，4天連續召開5場座談會。

孫春蘭強調，要實施更加果斷精準、靈活管用的常態化防控舉措，強化外防輸入、內防反彈重點領域和關鍵環節，堅決防止疫情擴散蔓延。

她表示，對有確診病例、疑似病例、密切接觸者的社區實行全封閉管理；對商場、超市、交通場站等場所減少人員聚集；對高風險地區，暫停開放公共浴池、娛樂場所、餐廳內用等，嚴格交通管控措施，對所有外出人員進行核酸檢測，堅決防止向其他地區擴散。

報導提到，調研組在吉林培訓100多名專業技術人員，展開全面、深入的流行病學調查，運用大數據等技術手段，儘快甄別排查傳染源頭，追蹤密切接觸者。

此外，調研組也在當地調派移動第三等級（P3）生物安全等級實驗室，迅速提升核酸檢測能力，擴大人群檢測篩查範圍，對入境人員、參與入境轉運人員等重點人群應檢盡檢。

吉林省吉林市本土群聚疫情延燒，13日起全面實施封閉管理，吉林火車站也暫停服務。吉林市16日下午更發布關停所有個體診所和門診部的公告，自17日0時起，全市所有個體診所、門診部暫停營業，不得開展診療活動；凡是發熱病人一律到發熱門診就診。

當地2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）本土疫情的源頭是吉林市轄下舒蘭市公安局一名45歲洗衣女工。根據官方通報，她並無省外居住史、活動史，暫未發現境外、重點省分返回吉林人員接觸史，迄今仍未查明感染源。