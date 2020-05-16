微博發文被方方轉發 武漢敲鑼女斥「別把我當武器使」

因「敲鑼救母」備受關注的武漢女子李麗娜在微博寫「武漢敲鑼記」，並分為上、下兩篇發表。該文章上篇近日獲湖北作家方方轉發。

香港01報導，不過，對於方方的轉發，李麗娜並不領情，她在微博發文指責轉發者斷章取義，這是把她「當武器使」，稱方方「拖她下水」，給她「帶來傷害」。

2月初，住武漢漢陽的李麗娜在小區陽台敲鑼哭訴，為母親求助的影片在微博廣為流傳，獲得大量轉發。此後，她母親被送往武漢漢陽醫院，並最終治癒出院。

李麗娜近期將經歷寫成「武漢敲鑼記」，分為上、下兩集，在微博發布。方方早前在微博轉發了上集，並配文稱，「永遠要記住武漢人的奮鬥，還有無數人的相互幫助。這些事都必須記錄在案。」

李麗娜稍後發文表示，「我就煩你們轉文只轉上半集，所以我把下半集補進來了，請完整的看。當大家相互指責時，全世界的醫生卻站在了一起，共同抗疫。請不要把我們的遭遇當成武器，這是對患病家庭最大的不尊重。不爭對錯，只敬生命。」

她稱，方方等人轉發其文章上篇後，招來「謾罵與詛咒」，並質問：「你轉一半的時候就沒有想過拖我下水會帶來這些傷害嗎？」

她接著表示，「我真心感謝那些發自內心幫助我的人，也厭惡那些把我當武器使還說我不知回報的東西，太惡心了。我就是個升斗小民，還要贍養父母，扶養子女，為生活奔波，沒有時間跟你的那群小號對罵。也請你不要把我寫進你的作品裡，我不想出國。希望你不要再@其他病友，我們都是有七情六慾會被雜念影響的人！不是武器！！！」

關於李麗娜指責方方，網友意見兩極分化，部分網友認為，李麗娜的敲鑼救母事蹟當初獲得方方等人轉發，引起社會關注，如今卻反過來指責方方，是忘恩負義；不過，也有網友認為，方方是在利用李麗娜事件炒作，並稱方方此前發表的「方方日記」抹黑中國，李女指責方方亦有道理。

李麗娜15日刪光所有帖文，只寫道：「太複雜了，好像大家都有道理，把我說的沒有道理了。可能得到的越多，需要承受的也就越多吧。感謝所有真心幫助我的人。」