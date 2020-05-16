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「十萬個為什麼」作者葉永烈 打通科幻、紀實邊界

世界日報 / 中國新聞組╱上海16日電
葉永烈所著「十萬個為什麼」。 圖／取自微博
葉永烈所著「十萬個為什麼」。 圖／取自微博

著名作家葉永烈15日在上海去世。這位11歲開始發表作品的作家，一生筆耕不輟，寫過兒童科普讀物、紀實文學、長篇小說，一生留下180多部著作。

澎湃新聞報導，對於70後這一代人來說，「十萬個為什麼」是本類似於「聖經」般的書，許多孩子第一手的科學認知，是從這套書中得來的。葉永烈是這套書的主要作者之一，他讓人崇敬，很大的原因也源於此。雖然「十萬個為什麼」早期版本後來被證實不少錯誤理論與失實表達，但也多是歷史與環境使然。

據報導，真正穩固葉永烈在孩子們心目中的位置，要屬「小靈通漫遊未來」。這本書最早以中篇小說的形式面世，之後以報刊連載以及漫畫書的形式刊登。有人評論，「十萬個為什麼」是許多孩子的科學啟蒙，「小靈通漫遊未來」則打開那個年代孩子對未來生活的想像，同時具有科學與文學啟蒙的雙重意義。

「小靈通漫遊未來」書中寫的比如器官更換、蔬菜雜交、動感電影等，在今天都是平常事，但當時的讀者，讀起來卻是心潮澎湃、對未來充滿嚮往與期盼的。

葉永烈的寫作方向後來改了，開始創作出版大量的紀實文學作品，其中尤以歷史事件、歷史人物見多。許多將葉永烈定型為科幻、童話作家的青少年們，接受不了變嚴肅的偶像，再加上讀不太懂「1978：中國命運大轉折」、「反右派始末」、「四人幫興亡」等書，一度還以為遇到了假的葉永烈。

報導稱，在寫童書的時候葉永烈是充滿想像力並且帶有孩子氣的，而寫歷史紀實文學的時候，他又是凝重的、具有思辨力的。據說他給歷史人物寫傳記選擇標準之一是，傳主得是「高知名度、低透明度」，在他1500萬字紀實文學作品的產量，為讀者留下了解諸多歷史人物的一個入口。

對於多數讀者而言，葉永烈寫得最好的還是科幻小說與歷史紀實文學，因為他打通兩種寫作形式的邊界，找到最適合自己的話語方式。

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