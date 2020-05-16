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「十萬個為什麼」作者葉永烈逝世 享壽80歲

世界日報 / 中國新聞組╱北京16日電
「十萬個為什麼」作者葉永烈逝世，享壽80歲。 圖／取自澎湃新聞
「十萬個為什麼」作者葉永烈逝世，享壽80歲。 圖／取自澎湃新聞

很多人成長過程中必看的兒童科普讀物「十萬個為什麼」主要作者葉永烈，15日在上海長海醫院去世，享壽80歲。葉永烈一生不僅為兒童科普創作，也曾涉足紀實文學寫作，包括毛澤東及蔣介石為主要對象的書籍，之後也創作長篇都市小說。

綜合媒體報導，葉永烈1940年8月30日生，浙江溫州人，18歲開始發表科學小品，20歲就讀於北京大學化學系時，應出版社邀請為「十萬個為什麼」撰稿。他曾說，1961年出版的5個分冊共947個「為什麼」，自己寫了326個，涉及化學、天文氣象、生理衛生等。21歲寫出「小靈通漫遊未來」，出版180多部著作。其中「小靈通漫遊未來」衍生出二、三十種版本，不停重印，總共已經發行了400萬冊。

報導指出，1963年，葉永烈畢業前夕遇上政治風波，他的作品不涉及政治，未被打成「反動學生」，但他的同學就沒這麼幸運了。受此影響，葉永烈更加謹慎地只寫兒童讀物、科普作品，但仍遭到批判，甚至有人質疑，「十萬個為什麼」中關於「太陽為什麼有黑子」是在惡毒攻擊「紅太陽」毛澤東。

就在葉永烈逐漸確立他在兒童科普文學領域的地位時，1983年的清除精神污染運動徹底改變了他的人生軌跡。他的偵探科幻小說「黑影」被列為「清污」重點對象，這讓他深刻意識到「『左』毒不除，中國不寧」的現實。自那以後，他就一頭扎進了紀實文學的創作，先後出版了「鄧小平改變中國」、「歷史選擇了毛澤東」、「陳伯達傳」等人物傳記。

葉永烈也曾寫「紅色三部曲」：「紅色的起點」、「歷史選擇了毛澤東」、「毛澤東與蔣介石」，輸出了台灣版、香港版、英文版、法文版和阿拉伯文版。2015年開始，葉永烈從紀實文學轉向長篇都市小說的創作，經過三年努力，完成135萬字的「上海三部曲」。

據澎湃新聞報導，上海市作家協會主席、作家王安回憶葉永烈，指他對待寫作態度十分嚴謹和認真，很像一位「理工男」。王安指葉長期從事中國當代政治題材紀實文學的創作，積累大量檔案和口述歷史資料，形成相當規模的「葉永烈創作檔案」，成為中國當代歷史研究的一批原始文獻。

毛澤東 北京大學 兒童讀物

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