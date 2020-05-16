棕熊襲擊牧民帳篷遭擊斃 胃部驗出「未消化人體組織」

中國青海警方近期接獲一報案，指出有棕熊入侵牧民帳篷，警方趕往現場發現有一女性屍體，且搜索四周發現肇事棕熊，員警為保護現場人士安全當場擊斃該隻棕熊，而事後該棕熊屍體經解剖，發現其胃部有未消化的人體組織。

根據「新京報」網站報導，中國青海治多縣公安局扎河鄉派出所12日接獲報案電話，指出扎河鄉口前村有一牧民帳篷遭棕熊襲擊，該帳篷主人的妻子已被咬傷致死，警方第一時間趕往現場，發現該女性屍體已遭大面積啃咬。

尋線索搜索後，員警發現棕熊蹤跡，並鳴槍驅趕肇事棕熊，但反遭棕熊襲擊，為保護現場人士安全，員警當場擊斃牠，事後該隻棕熊屍體遭解剖，發現其胃部尚有部分未消化的人體組織。

目前，中國當局也派出森林公安對事發地區展開防範野生動物巡護工作，並向民眾進行知識宣導，以防類似悲劇再度發生。