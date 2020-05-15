招名威課堂發言風波 中原大學：歧視言論被模糊

針對中原大學生物科技系副教授招名威近日再課堂上的爭議言論風波，中原大學今天下午發聲名指出「歧視言論被模糊」，希望教育部儘快派員調查。對於中原大學此聲明，經記者多次電話連繫招名威，但電話都無人接聽。

中原大學表示，立法委員何志偉與招名威近日透過媒體所披露的片面資訊，不僅傷害長久以來認真辦學的中原大學，更造成社會對立與不安，中原大學深感遺憾。為還原事實真相，避免有心人士利用此事件混淆視聽、顛倒是非，中原大學特將本事件之始末公諸於世。

「校園，是個學習尊重的地方，不是製造仇恨的地方；校園，是各地學生認識中華民國的地方，不是誤解中華民國的地方；校園，是教育的地方，不是操弄政治的地方！」

聲明中指出，招名威在生物化學課程中（配合線上遠距教學），針對特定學生發表具有歧視性言論，例如「毒奶粉….對岸….就是在講你們….對！你們吃的三聚氰胺多！」、「武漢肺炎只死1萬多人？怎麼可能！就是在講你們」，但招名威在記者會中刻意略過這項資訊，避而不談。

校方指出，招名威在上課回應此事時，刻意強調「我是中華民國台灣的教授」，試圖模糊焦點，並要學生「寫信要謹慎，不要恐嚇」。部分擷取、扭曲為「中原大學禁止老師在課堂上講中華民國。」

校方表示，4月29日中原大學召開課程調查小組，經檢視上課影片及詢問當事人，證明招名威確實在上課時講述與課程專業無關，且確實有針對特定學生發表所檢舉的言論。後續交由教務處予以輔導處理，全案結束。

聲明中指出，招名威以「中原大學禁止老師在課堂上講中華民國」，是混淆視聽，顛倒是非。