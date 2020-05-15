武漢花40億全民核酸檢測 大陸專家籲冷靜

武漢市展開全範圍內的新冠病毒核酸檢測的「十天大會戰」，預計費用超過10億人民幣（約新台幣40億元）。不過，大陸專家認為，全市大規模的核酸檢測不一定必要，在沒有病例的社區，不必人人做篩查。

中國新聞周刊今日上午刊登一則「『十天大會戰』 武漢擬全民篩查花費超10億，專家希望冷靜下來」的文章，不過這則文章在今日傍晚被刪除。

報導指出，復旦大學公共衛生學院原院長、流行病學專家姜慶五表示，「中央精神是要建立科學的公共衛生體系，要在科學防控上下功夫。希望武漢當地政府冷靜下來，聽取疾控部門和專家的意見。」

姜慶五指出，病毒在人體中的存量是穩定的，試劑檢測靈敏度更多地與試劑盒質量、檢測方法相關。試劑的選擇、生產供應、質量把關需要人力，為完成「十天會戰」，每天檢測的常住人口就要超過110萬（因武漢常住人口1100萬），此外還需要組織工作人員，即便第一天能夠完成，接下來的幾天該如何動員，如果有居民不願檢查，是否又要強制執行，這又涉及到法律層面的問題。

大陸危重症醫學專家、中國醫學科學院院長王辰此前接受陸官媒央視採訪時曾表示，不是所有患病的人都能夠檢測出核酸呈陽性，而且核酸對於真實病例的檢測率不過30%至50%。也就是說，超過50%的被感染者的核酸檢測呈現假陰性。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友11日受訪則說，武漢可以在出現新疫情苗頭的社區進行較大規模的篩查，但在沒有病例的社區，沒必要人人都做篩查。

不過，仍有專家贊成武漢實施全民檢測。據BBC中文網報導，香港城市大學傳染病與公共衛生院系教授法伊弗表示，這個目標具有挑戰性，但對於發現更多無症狀病例很有效。

法伊弗指出，只要實驗室容量、測試設備和財務資源到位，即使需要花費更長時間進行大規模測試，也依然有用。但他也強調，「即使每個人都經過核酸檢測，也始終存在少量假陰性。這是任何診斷測試的本質。」

大陸國家衛健委副主任曾益新今日表示，武漢市對全市居民進行核酸檢測，主要目的是進一步明確疫情範圍。擴大核酸檢測範圍，有利精準防控，保護群眾健康，也有助人員合理流動、推動社會經濟和生活秩序全面恢復。

官方媒體《湖北日報》曾稱，根據湖北省相關部門測算，武漢全員完成核酸檢測所需費用超過10億元人民幣（約新台幣40億元）。這些費用很可能由武漢市、區兩級財政承擔。