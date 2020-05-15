浙商緬甸被殺 湘商會籲管下半身

緬甸浙江商會嚴姓副會會長11日在仰光遭搶劫殺害，事發後，緬甸湖南商會就此發布通知，叮囑在緬甸的湖南商戶注意「管著自己的下半身」，引發網友認為通知暗指嚴男遇害與私生活有關。對此，緬甸湖南商會發布致歉公告，稱是「措辭不當」，受害者並無品行問題。

據緬甸當地華人媒體緬甸金鳳凰中文報報導，緬甸浙江商會嚴姓副會長11日下午在仰光水林班工業區被搶劫殺害。根據緬甸華人微信群流傳一段視頻與幾張圖片顯示，四名歹徒將嚴男拖拽下車毆打後，返回車內搜索財物，嚴男追上阻攔時被歹徒連刺多名殺死。目前緬甸警方稱已逮獲兩名嫌疑人。

「當時看到華人群裡流出這張照片，我覺得照片裡的人有點眼熟，但沒有多想。後來知道是老嚴，我驚呆了！」紅星新聞報導，當地華人說，嚴男遇害消息幾乎傳遍當地華人圈，遇害地是一片工業園，中國工廠很多，而且人員流動雜亂，經常發生華人被搶案件，但未聞曾發生過殺人事件。當地華人貌昂奈溫說，嚴男遇害地點距離他的工廠，車程不到五分鐘。

報導說，嚴男遇害後，緬甸湖南商會和緬甸中國企業商會等組織紛紛發文悼念，並提醒緬甸華人注意安全。其中緬甸湖南商會發出的「關於做好疫情期間安全防護的通知」稱，在哀悼嚴男被刺身亡同時，也應了解在新冠病毒疫情下，緬甸的社會治安必然日益嚴峻，請會員做好個人安全防護。

文中並提醒。在緬甸的湖南老鄉注意六件事。一是外出避免單獨行動，二是善待身邊的緬甸員工，三是遵循緬甸政府法律法規防疫，四是樹立良好的「湘商」形象，五是少談「國」事，六是低調做人，高調做事。

其中第四項和第六項的解釋文引來網友熱議。第四項要求湘商遠離黃，賭，毒，管著自己的下半身，不要亂搞男女關係，不要以為自己口袋裡有點錢就想在緬甸當「皇帝」；第六項要會員不要到處樹敵，不要輸出自己的價值觀和信仰，特別在公共場所或微信群裡，要懂得收斂。

網友質疑這些提醒事項是否涉及影射嚴男死因，暗示嚴男被殺是咎由自取，這份通知隨即引起當地華人界嘩然。對此，新京報報導，14日，緬甸湖南商會發布澄清公告，指出通知中「措辭不當」，向死者家屬及緬甸浙江商會致歉，並強調嚴男在仰光經商期間，為人和氣、經營有道、口碑卓著。