傳習近平視頻惹禍？ 山東詩人魯揚遭刑拘

山東詩人魯揚因涉嫌「顛覆國家政權」遭刑事拘留。魯揚曾因挺身而出捍衛言論自由成為話題人物。知情人士相信，他被當局羈押和上傳涉及習近平的視頻有關。

自由亞洲電台報導，今年49歲、本名張桂祺的魯揚長期從事詩歌與文學創作，作品曾被海外多家網站轉載。2008年他參與「零八憲章」簽署，其後支持劉曉波加入獨立中文筆會。三年前在濟南舉牌使他成為當局重點監控對象。他被公安帶走前才剛被提名為獨立中文筆會理事候選人。

2017年1月，幾十名擁護毛澤東人士，在山東濟南建築大學校門聚集。他們舉起毛澤東的畫像，抗議該校教授鄧相超批評他們心目中的偶像，要求鄧相超向全國人民認罪。

幾乎同一時間，十多名民主人士也在同一地點出現，聲援鄧相超。當中包括獨立詩人魯揚，當時他因手持捍衛鄧相超言論自由的標語，被人襲擊，成為媒體焦點。

獨立中文筆會獄中作家和自由寫作委員會協調人張裕估計，魯揚出事與他近期上傳互聯網的一條視頻有關。

張裕：「我們現在是推測。那個視頻就是他在家裡打出兩幅橫額，話也不多，但是比較敏感，其中一個比較敏感，就是批評習近平的。這段時間他受到疫情的影響，大概認為當局有些人要負責任，可能是那個視頻太敏感。」