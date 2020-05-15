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26歲「奶茶妹」身價584億元 中國最年輕富豪
中國網紅「奶茶妹」章澤天嫁給身價上億的CEO劉強東後，相差19歲的兩人婚姻生活始終受到關注，更有人覺得奶茶妹進了「人生勝利組」，即便老公劉強東曾捲入性侵案，她依舊力挺，近日她被列入最新一期的富人排行榜中，成為「最年輕富豪」。
中國「新財富500富人榜」日前曝光，第一名由阿里巴巴創辦人馬雲拿下，身價高達3021.4億人民幣(下同，約425.8億美元)，第二名與第三名分別為馬化騰、恆大集團董事長許家印；當中奶茶妹與丈夫劉強東身價以584.2億(約82.3億美元)排名在第31名，這也讓僅僅26歲的奶茶妹一躍成為今年度最年輕富豪。
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