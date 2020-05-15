26歲「奶茶妹」身價584億元 中國最年輕富豪

美因疫情嚴峻向中國究責，關係降至冰點。雙方口水激戰下，中國官媒14日發文稱北京準備「懲戒」濫訴、求償的美國個人和實體。對此，中國外交部發言人趙立堅「沒評論」，既沒承認也沒否認，被解讀為默許。另有消息人士透露，北京當局可能射出「懲戒」三箭，對美反制。

2020-05-15 15:10