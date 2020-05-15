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環時：美國藉新冠疫情「濫訴」 中國擬反制

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電

美因疫情嚴峻向中國究責，關係降至冰點。雙方口水激戰下，中國官媒14日發文稱北京準備「懲戒」濫訴、求償的美國個人和實體。對此，中國外交部發言人趙立堅「沒評論」，既沒承認也沒否認，被解讀為默許。另有消息人士透露，北京當局可能射出「懲戒」三箭，對美反制。

官媒環球時報14日發文稱，從相關消息人士處獲悉，中方對美國內就疫情針對中國的濫訴極為不滿，中國政府已在著手準備對一些炮製反華議案的國會議員、密蘇里州以及美方相關個人和實體採取必要懲戒措施。並稱有美國問題專家說，中國不會只是象徵性地反制，「必須要打痛他。」

文中批評美參議員提出的「問責法」，是川普為贏得下場選舉的「甩鍋大戲」。文中並點名密蘇里州總檢察長施密特、參議員霍利、參議員柯頓、眾議員克倫肖、參議員布萊克本，以及美國保守遊說組織「自由觀察」及體育攝影公司Buzz Photos等美國實體。

文中並引述中國社會科學院美國研究所研究員、美國外交研究室主任袁征表示，對於這些無端造謠、死不悔改，進而在美國國內撈取政治利益的政客，「我們要堅決進行打擊」。

對於環時所稱的對美懲戒，趙立堅昨天在例行記者會上回應時表示，要求美國政客立即停止對別國的「甩鍋」和「抹黑」，其他「沒有更多的評論」。

此外，針對美國總統川普、國務卿龐培歐等人連日將矛頭對準中國和世衛組織，官媒人民日報也在人民網以九種外語連發「七大質問」，批評美國防疫不力及甩鍋中國的行為，要求美國「給世界一個交代」。

中美在疫情責任問題上的緊張關係一直在升級。川普政府抨擊北京在處理疫情時掩蓋事實和失誤，而中國領導層指責華盛頓尋求推卸責任，將全球衛生危機政治化。如今環球時報的「懲戒」文，使得中美的口水戰迅速再拉高到「報復」層級，有台媒引述消息人士稱，中國可能透過簽證、留學生赴美、將重點美企列入不可靠實體清單等經濟和行為限制，反制美國近來一連串不友善措施。

北京 疫情 川普

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