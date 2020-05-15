繼南華早報後…香港有線電視 要求員工放無薪假
疫情衝擊經濟，香港再有媒體要求員工放無薪假，香港有線電視要求員工在半年之間放無薪假，每月放兩天。此前已有英文南華早報向員工提出同樣要求。
明報報導，有線電視宣布全體員工6月至11月每月要放兩天無薪假，為期6個月，另承諾自明年起對受影響員工作出補償，每半年給予3天有薪假期。發言人沒回應會否申請政府「保就業」工資補貼計畫。
有不願具名的有線新聞部員工表示，過去一年處理反修例運動，「用最少人力做最多事」，工作有增無減；又稱「別的機構都是向2萬港元以上月薪員工開刀」，對有線新聞高層不用減薪，只需與基層員工一樣每月放兩天無薪假，「覺得是笑話」。
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