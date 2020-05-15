香港考試答題…教聯會：引導學生做漢奸
香港中學文憑考試其中一則歷史考題惹爭議，進而衍生出考評局評核發展部經理（歷史科）楊穎宇及高級經理（通識）盧家耀在社交媒體上發表煽暴播「獨」、侮辱國家等言論，引起各界討論。
大公報報導，教評會認為，考題所提供資料略去日本侵華史實，只選取皆偏於日本對華表面援助、支持的資料，不僅迴避了日本侵華暴行，也意圖引導部分考生接納日本對中國近代發展近似有所貢獻的概念。
教評會相關擬題人員涉及違反考評局擬題的應有守則，亦違反教育人員專業操守，因此敦促教育局、考評局對是次考題相關事件及涉事人員認真追究，嚴肅處理。
據報導，教聯會副主席穆家駿表示，題目的資料和問法，帶有極強的傾向性「若讓學生作答同意觀點，是引導學生做漢奸」，考評局有責任重新檢視相關試題的合理性。
教聯會強烈要求教育局嚴肅跟進，檢視涉事人是否適合繼續任職。
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