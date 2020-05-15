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陸磁浮列車2.0 時速破160公里

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸首列商用磁浮2.0版列車成功完成達速測試。 新華社
大陸首列商用磁浮2.0版列車成功完成達速測試。 新華社

中國首列商用磁浮2.0版列車日前在長沙磁浮快線跑出160.7公里的時速，完成最高設計速度的達速測試，也刷新了短定子中低速磁浮運行速度的世界紀錄，宣告中國商用磁浮邁入2.0時代。

中新社報導，中車株洲電力機車有限公司磁浮總體設計師胡偉表示，全球商業運營的中低速磁浮列車時速均為100公里，最高設計時速160公里的驗證完全屬於無人區。測試成功意味著中國磁浮技術在中速領域已達到世界領先水平，向貼地飛行夢想又邁進一步。

2016年5月6日，由中車株機牽頭研製的商用磁浮1.0版列車，在中國首條完全擁有自主知識產權的中低速磁浮商業運營線—長沙磁浮快線起浮開跑，4年間累計開行204511列次，總里程達380.04萬公里。

商業運營經驗的積累，也推動中國自主磁浮技術的更新迭代。2018年6月，時速160公里的商用磁浮2.0版列車研製成功，隨即在商業運營線上啟動驗證。相比1.0版列車，2.0版懸浮能力提高6噸，牽引功率提升30%，速度提升60%，最大載客量提高到500人。

胡偉表示，從2016年7月啟動科技攻關，集合中國20多家技術頂尖的磁浮單位，分24個子課題、6大子系統進行集智攻關。按照方案設計、部件測試、總裝集成、試驗驗證四個階段，提速測試屬於最關鍵的收官部分。

中國工程院院士、中車株機公司專家委員會主任劉友梅表示，目前中國已建立從技術研發、生產製造、試驗驗證到商業運營的完全自主知識產權商用磁浮體系。時速100公里的磁浮1.0版列車適用於城區，時速160公里的磁浮2.0版列車適用於中心城市到衛星城之間的交通。目前，由中車株機公司牽頭研製、適用於城際交通的時速200公里磁浮3.0版列車正在緊張生產中，預計今年內下線。

這款磁浮3.0版列車在技術上有全新突破，彎道通過速度更快、加速性能好，載客量也進一步提高。同時，列車還可實現無人駕駛，通過車地無線通信、在線狀態監測、大數據分析等技術，實時診斷車輛、軌道、供電等多方面的故障，確保無人駕駛安全可靠。

胡偉表示，商用磁浮3.0版列車將填補全球該速度等級磁浮交通系統的空白，也是中國自主磁浮技術繼續邁向「貼地飛行」的新變革。

磁浮列車 院士

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