陸最高純鋼構建築 廣州375公尺大廈「破土而出」

中國建築第八工程局有限公司表示，廣商中心大廈鋼結構「破土而出」—主體工程開始「長」出地面。廣商中心將成為廣州民營經濟總部，服務民營經濟發展。

中新社報導，總投資50億元（人民幣，下同）的廣州廣商中心處於該市琶洲互聯網創新集聚區核心地段，中心塔樓的冠頂高度為375.5米，塔樓採用中國內地首創的鋼管混凝土巨柱外框、巨型鋼斜撐、帶狀鋼桁架和偏心支撐鋼框架的複雜鋼結構體系，建成後將成為內地最高的純鋼結構超高層建築。 承建方中建八局南方公司相關負責人表示，與傳統的「核心筒+鋼框架」結構形式不同，本工程鋼結構總用鋼量約5萬噸，採用非典型的非對稱偏心純鋼結構形式，塔樓中心未設計有剪力牆核心筒，依託8根巨柱作為主受力結構。

此外，工程的動臂式塔吊目前最大起重量為100噸，獨立安裝高度64米，分段後單個鋼構件最大重量29.9噸，是大陸在建項目獨立高度之最。

廣州廣商中心由廣州工商聯旗下18家會員單位共同出資籌建。