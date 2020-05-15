南京長江第五大橋夾江隧道 全線貫通

中國鐵建股份有限公司表示，由中鐵十四局集團施工的大陸國內在建最大直徑水下盾構公路隧道—南京長江第五大橋夾江隧道13日全線貫通，為年底建成通車奠定了堅實基礎。

南京長江第五大橋採用斜拉橋形式，夾江隧道是連接南京主城和江北新區的重要紐帶。盾構隧道長1159米，管片外徑15米。

南京市公共工程建設中心夾江隧道項目負責人表示，建設過程中，施工人員先後克服了淺覆土盾構始發、下穿夾江大堤、超深基坑盾構機接收等施工風險，實現了盾構機精準接收。

項目總工程師武文清表示，施工人員採用了高精度三維激光跟蹤掃描技術控制管片預製精度，保障了成型隧道的高質量。此外，施工過程中，他們還將棄渣用於夾江大堤改造，實現了再利用。