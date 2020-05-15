南京長江第五大橋夾江隧道 全線貫通
中國鐵建股份有限公司表示，由中鐵十四局集團施工的大陸國內在建最大直徑水下盾構公路隧道—南京長江第五大橋夾江隧道13日全線貫通，為年底建成通車奠定了堅實基礎。
南京長江第五大橋採用斜拉橋形式，夾江隧道是連接南京主城和江北新區的重要紐帶。盾構隧道長1159米，管片外徑15米。
南京市公共工程建設中心夾江隧道項目負責人表示，建設過程中，施工人員先後克服了淺覆土盾構始發、下穿夾江大堤、超深基坑盾構機接收等施工風險，實現了盾構機精準接收。
項目總工程師武文清表示，施工人員採用了高精度三維激光跟蹤掃描技術控制管片預製精度，保障了成型隧道的高質量。此外，施工過程中，他們還將棄渣用於夾江大堤改造，實現了再利用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言