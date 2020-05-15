京張鐵路舊線 變身遺址公園

北京市規劃和自然資源委員會表示，北京將首次嘗試以鐵路遺址公園來提升城市功能，將京張高鐵旁的京張鐵路舊線改造成遺址公園。

新華社報導，該公園位於北京市海澱區東南部，南起北京北站，北至北五環，涵蓋原京張鐵路沿線區域，全線長約9公里，設計範圍約3.3平方公里，涉及4處重要設計節點，每處面積約20公頃至40公頃。

去年10月，京張鐵路遺址公園貫通概念設計方案啟動徵集。日前，在經過專家和大眾評審之後，中國建築設計研究院有限公司、法國岱禾和同濟大學建築設計研究院（集團）有限公司聯合體、美國湯姆·裡德景觀設計事務所從67家國內外應徵設計單位中脫穎而出。

三家概念設計方案中的部分內容引發網民共鳴，比如中國建築設計研究院有限公司提出對京張鐵路歷史建築和要素的保護及再利用，對京張鐵路遺跡點進行文化重現，遺址公園內局部開通詹天佑號觀光火車，增強可參與式體驗。

美國湯姆．理德景觀設計事務所提出將曾經的火車折返段、焊軌廠、冷凍廠等鐵路遺址，活化為可移動的轉盤劇場、龍門吊冬奧雪道、焊軌廠運動公園、冷庫線美術館等。

北京市規劃和自然資源委員會相關負責人表示，接下來將在三家概念設計方案基礎上進行整合，繼續吸收公眾意見，形成實施方案。

1909年，由中國人自己勘測設計施工的第一條鐵路—京張鐵路開通；2019年，北京冬奧會重要交通配套設施—京張高鐵正式開通。業內人士認為，百年「老京張」面臨的不僅僅是簡單的拆遷或者保留的問題。北京以鐵路遺址公園提升城市功能，被鐵路所割裂的兩側城市空間將借助遺址公園實現「縫合」、煥發新生。