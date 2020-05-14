四川「懸崖村」84貧戶 走下2556級天梯搬進城

四川涼山州昭覺縣阿土列爾村位於川西南的大山裡，卻有一個全中國聞名的名字——懸崖村。日前，「懸崖村」搬遷工作啟動，84戶村民陸續搬遷至縣城安置點，開啟全新的生活。

紅星新聞報導，過去「懸崖村」因為進出村要藉助17段藤梯，攀爬落差達800米的山崖而得名，2017年，通往山上勒爾社的2556級鋼梯建成，村民出行的時間才大大縮短。

據了解，此輪搬遷，「懸崖村」84戶建檔立卡貧困戶共344人，陸續搬遷至位於昭覺縣易地扶貧集中安置點的新家。當地政府為村民配備了沙發、電視等「九件套」，村民可以拎包入住。

5月12日，「懸崖村」搬遷工作正式啟動，首批26戶村民先行，主要是山下牛覺社的村民。

隔天，山上有31戶人口勒爾社，天剛濛濛亮就開始熱鬧起來，村民們早早的起來洗臉，穿上民族盛裝，打包收拾衣服、被褥等物品，村民們走鋼梯下山，下山後將集中乘車至昭覺縣城安置點。

整個「懸崖村」84戶村民的搬遷工作，於14日大功告成。