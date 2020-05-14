才說要回家團圓…湖北抗疫醫師攜6歲子跳樓

湖北宜昌市12日發生一起跳樓事件，死者是一對父子。據悉，父親馬麟（化名）是宜昌市中醫醫院醫師，疫情防控期間，曾參與一線救治工作，他的兒子年僅6歲。關於死因，宜昌市衛健委稱，是家庭矛盾。

瀟湘晨報報導，關於宜昌市中醫醫院一名醫師攜子跳樓事件，宜昌市衛健委於12日形成一份書面報告。報告稱，案發12日上午10時左右，宜昌市中醫醫院醫師馬麟攜子在其居住小區跳樓，父子當場死亡。

1985年出生的馬麟，為市中醫醫院重症醫學科主治醫師，在疫情防控期間曾支援宜昌市第三人民醫院。

報導指出，至於馬麟的死亡原因為與其妻周青萍（化名，宜昌市婦幼保健院醫師）發生家庭矛盾而跳樓，目前轄區公安機關正在調查處理中。

馬麟在今年2月還曾被當地媒體報導，報導稱，每天，他要穿著厚重的防護服，不吃不喝連續工作6個小時，為病人進行氣管插管、上呼吸機和血液淨化治療。

關於給家人的話，他曾說，最希望早點和家人團圓。

宜昌市中醫醫院門診部一名工作人員透露，「馬麟口碑挺好的，…他的專業技術過硬，之前疫情嚴重的時候他也是自己主動申請去一線。」該工作人員稱，沒有聽說過他有家庭矛盾的事情。