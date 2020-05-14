聽新聞
test
0:00 / 0:00
才說要回家團圓…湖北抗疫醫師攜6歲子跳樓
湖北宜昌市12日發生一起跳樓事件，死者是一對父子。據悉，父親馬麟（化名）是宜昌市中醫醫院醫師，疫情防控期間，曾參與一線救治工作，他的兒子年僅6歲。關於死因，宜昌市衛健委稱，是家庭矛盾。
瀟湘晨報報導，關於宜昌市中醫醫院一名醫師攜子跳樓事件，宜昌市衛健委於12日形成一份書面報告。報告稱，案發12日上午10時左右，宜昌市中醫醫院醫師馬麟攜子在其居住小區跳樓，父子當場死亡。
1985年出生的馬麟，為市中醫醫院重症醫學科主治醫師，在疫情防控期間曾支援宜昌市第三人民醫院。
報導指出，至於馬麟的死亡原因為與其妻周青萍（化名，宜昌市婦幼保健院醫師）發生家庭矛盾而跳樓，目前轄區公安機關正在調查處理中。
馬麟在今年2月還曾被當地媒體報導，報導稱，每天，他要穿著厚重的防護服，不吃不喝連續工作6個小時，為病人進行氣管插管、上呼吸機和血液淨化治療。
關於給家人的話，他曾說，最希望早點和家人團圓。
宜昌市中醫醫院門診部一名工作人員透露，「馬麟口碑挺好的，…他的專業技術過硬，之前疫情嚴重的時候他也是自己主動申請去一線。」該工作人員稱，沒有聽說過他有家庭矛盾的事情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言