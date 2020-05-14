雙肺變白…黃岡孕婦死後官方納確診 醫院退20萬

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電

湖北省黃岡市陳勇的懷孕妻子翁秋秋1月初因「肺炎」住院，由於當時無法做新冠病毒核酸檢測，妻子病情又急遽惡化，陳勇因無力支付醫療費用被迫放棄治療。妻子過世後4個月，官方將翁秋秋核列確診病例，退還近20萬（人民幣，下同）醫藥費，讓陳勇感慨「喚不回了」。

澎湃新聞報導，陳勇（化名）2013年和妻子翁秋秋（化名）婚後到黃岡市租屋居住，育有一女，兩人每個月3000多塊錢工資，生活勉強。

1月10日凌晨，32歲的翁秋秋突然頭痛、喉嚨痛，發燒38度多，那時新冠病毒正悄無聲息地蔓延。陳勇帶她到黃岡市中醫院，院方說翁秋秋懷孕，醫院不敢接收，兩人又奔波了多家醫院。下午4、5時到黃岡市同濟醫院時，翁秋秋已經不能說話。直到當天晚上11時轉院到武漢大學中南醫院，翁秋秋才真正看上了病。

當晚，翁秋秋被送進隔離病房。第二天早上，醫師告訴陳勇，翁秋秋病情很重，要修改治療方案，他們很快給妻子用上了呼吸機，之後讓他去交醫藥費。陳勇說，醫藥費很高，有時一天兩三萬，最高的一天五六萬，他到處借錢，並於1月13日在網上發起籌款，籌到4萬多塊錢。

陳勇說，這段期間，他獲悉金銀潭醫院成為定點醫院後，不停地問醫師，妻子是不是感染了「不明肺炎」，對方說，妻子是肺炎，檢查到她感染了金黃色葡萄球菌，而且雙肺變白。短短12天，翁秋秋經歷了頭痛咳嗽、呼吸困難直至病危。

後來，陳勇實在找不到錢給妻子付醫藥費，1月21日中午，決定放棄對妻子的治療。1月22日去殯儀館拿了妻子的骨灰。1月23日，武漢封城。

報導指出，翁秋秋死後的第二天，1月22日，財政部、醫保局聯合發布通知，要求各地醫保及財政部門確保確診新冠病毒感染肺炎患者不因費用問題影響就醫，收治醫院不因支付政策影響救治。2月4日，國家衛健委發布診療方案，將「疑似病例具有肺炎影像學特徵者」作為湖北省臨床診斷病例標準，不再完全依賴核酸檢測結果。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部工作人員表示，2個月前告知陳勇，翁秋秋被核增為新冠確診人員。4月17日，陳勇收到醫院退回的近20萬醫藥費。距離妻子過世，已經將近4個月。

至今，女兒仍不知道媽媽過世。陳勇說，前幾天，女兒還問媽媽什麼時候看好病呀，媽媽什麼時候回家？「我想等她長大了，再慢慢告訴她。」

新冠肺炎 武漢

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