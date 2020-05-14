教育電視中心被收回 90香港電台員工受波及
教育局傳出將於9月收回教育電視中心，初步估計有90多名香港電台員工受影響，需要遷出的員工，主要來自社區參與廣播服務、剪接部以及行政部門。
綜合媒體報導，香港電台機構傳訊組總監伍曼儀昨天指出，12日接獲教育局通知，需要交回廣播道教育電視中心，現正與局方相討延後交回時間，希望能延至明年年初。
香港電台節目製作人員工會主席趙善恩則表示，90多名員工要在短時間內搬離是不可行、不現實的做法，中心內有很多政府財物，而節目製作本身有很多細節，不是簡單的寫字樓搬遷。
她表示，香港電台是政府部門，局方有責任妥善安排，而非要求員工自行處理。
對此，教育局回應表示，隨著教育電視的模式改變，香港電台使用局方位於廣播道79號教育電視中心的原有目的及服務需要已經不復存在，加上近年教育局的服務發展亦需要辦公室空間，港台歸還教育電視中心的辦公室正好配合局方的服務需要，並可節省另外租用辦公室的開支，符合公眾利益。
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