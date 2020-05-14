林鄭生日 網民「和你唱」祝壽爆衝突

香港特首林鄭月娥昨天過63歲生日，有網民發起昨晚7時半在多區商場「和你唱」，稱為林鄭祝壽，晚間時代廣場、ifc、朗豪坊、沙田新城市廣場、大埔超級城、屯門市廣場各區商場愈聚愈多人，逾百人聚呼口號，一度爆發警民衝突。

綜合媒體報導，晚上近9時，新城市廣場喜茶外，一名黑衣男子突然闖入沙田新城市廣場內一間飲料店，毀壞多部電子屏幕、電子儀器，隨即被兩名便衣警員制伏。過程中，伊名女士突然打開雨傘並向警察方向揮動，便衣警員隨即施放胡椒噴劑，多名記者及市民被噴中感不適，場面一度陷入混亂。

另外，在沙田新城市廣場與沙田大會堂之間的「百步梯」，警方制伏一人，並一度拉起封鎖線，大批市民圍觀。被制伏的男子，被鎖上手扣，送上救護車離開。另外，兩人被鎖上手扣並帶走。

有現場人士聲稱目擊整個過程，質疑警方濫捕。軍裝警員以隨身攝錄機，拍攝現場情況。

據報導，支持反送中的影星杜汶澤在臉書指稱，林鄭是欺壓人民的傀儡地方首長，「黃藍皆罵」。

香港眾志祕書長黃之鋒則在臉書上說，林鄭希望香港人活得開心，這是無比的諷刺，因為這一年多來，上半場香港歷經反送中，見證警察暴力；下半場爆發新冠肺炎疫情，港府無能，只能靠民間自救。

而反送中人士也在林鄭月娥的臉書下，留下大量咒罵的話語；但另一方面，也有不少支持林鄭月娥的人留言「支持林太」、「支持香港警察」、「支持特區政府」。