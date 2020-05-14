香港疫情反覆 復課添變數

距離高中生復課尚餘兩周，香港再現源頭不明的本地感染新冠狀病毒個案，令復課添變數。

明報報導，港大微生物學系講座教授袁國勇認為，若只屬單一個案，接下來14日無其他個案，便不用改變原本復課計畫；但若追蹤不到感染源頭、未能打破隱性傳播鏈，就不可復課。教育局長楊潤雄指出，分階段復課安排暫仍維持不變。中小學界則有信心可如期復課。

報導指出，香港教育局早前公布，中三至中五生本月27日率先復課；小四至中二則定於6月8日，但可否復課仍看疫情發展。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，需觀察昨確診個案有否造成社區爆發，以及有否多於一宗源頭不明的本地個案出現，如出現上述情，應暫緩復課，否則中學生可如期上學。政府抗疫專家顧問、港大醫學院長梁卓偉則稱，香港難以日復日、甚至年復年停課，控疫措施、決定都沒有完美，要取捨。

幼稚園出現退學潮

另據文匯報報導，幼稚園方面，學前預備班至低班本學年不會復課，高班則擬於下月中復課。德萃小學及幼稚園校董會主席徐飛表示，在2月疫情開始，學前預備班已有退學潮，校方的兩間分校至今已有大約三成學生退學，涉及約120人，「有學校甚至有一半的學生退學。」他希望政府能透過資助租金或學費，以減輕校方的營運壓力。

教育局亦證實，今年以來已收到五間幼稚園的停辦通知。香港教育政策關注社主席張民炳表示，幼稚園業界長期停課而出現退學潮，又或面對家長拒交學費的問題，政府應提供協助。