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湖南大頭娃娃事件擴大 推薦「假奶粉」醫生被停職
近日，湖南郴州永興縣母嬰店疑將「倍氨敏」固體飲料冒充特醫食品銷售給牛奶過敏兒童一事引發關注。目前，產生多起「大頭娃娃」引發社會人心不安。涉案醫師已經費停職。
據星島網，「倍氨敏」生產方為湖南唯樂可健康產業有限公司。天眼查數據顯示，湖南唯樂可健康產業有限公司成立於2015年2月，註冊資本人民幣200萬元。目前，該公司有已註冊的「倍氨敏」商標。根據該公司公開年報，其2019年銷售總額達到人民幣1405.47萬元。
湖南郴州市市場監督管理局、衛健委昨天回應關於郴州市兒童醫院醫生開處方推薦「假奶粉」事件的處理進展，事件定性為虛假宣傳，已對涉事企業下達處罰決定書；企業將聯合醫院按退一賠三的方式向受害者家屬賠償，已安排患兒進行體檢，涉事醫生停職一年。
多位患兒家屬表示，患兒體檢是家屬自費，部分家屬和衛健委未就患兒的健康影響達成共識，後續治療和營養費用未獲賠償。
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