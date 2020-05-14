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CHANEL將加價最高19% 北京上海市民湧門市掃貨

香港01 / 葉琪
北京、上海等地的CHANEL門市大排長龍。（微博）
北京、上海等地的CHANEL門市大排長龍。（微博）

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，據陸媒報導，受疫情打擊的全球奢侈品市場，部分一線奢侈品牌並沒有因此停止加價，其中LV、CHANEL、PRADA等奢侈品牌都有加價，甚至漲幅已超過往年正常水平。

其中CHANEL據報即將於週四（14日）至週五（15日）起加價，為此北京、上海等地不少中國民眾，就趁上週末到門市排隊掃貨，場面十分熱鬧，甚至有網友留言指「算是見到了猶如菜市場的CHANEL，買包都要靠關係排隊結帳」。

報導引述銷售人員透露，CHANEL即將在未來兩天在全球進行大幅度價格調整，漲幅約在15%至19%之間，現在CHANEL的官方網站已將產品價格撤下，只待換上新的價格。報導又提到，CHANEL中國的團隊有向媒體確認加價計劃，但並未透露具體漲幅，僅稱此次調整將持續遵循全球價格協調策略，以避免各市場之間存在顯著價格差異。

至於加價的原因，CHANEL中國團隊回應稱，主要是因為成本的上漲，「在目前的情況下，我們所需求的某些原材料的價格再次上漲，而這些原材料由於品質高本身就已很難被採購到。」

報導指，中國是疫情控制最穩定的地方之一，當地奢侈品市場已成為奢侈品行業增長的主要驅動力。報導引述上海某商場LV門市的店員介紹，店舖的銷售數字從4月起開始回暖，在五一節期間平均每日銷售額能達到人民幣100萬元（新台幣約422萬元）左右，較3月份的平均每月銷售額僅有人民幣三四百萬元的情況，已有明顯提升。

此外，報導引用彭博社的報導，指過去三星期，LV在中國門市的銷售額，較去年同期增長約50%，標誌著中國奢侈品市場在第一季度銷售額暴跌後已經開始反彈。

而在香港網上討論區13日有網友表示，Chanel將於14日起加價，更指漲幅超過10%，隨即吸引一群上班族下班後前來選購，晚上七時許，廣東道罕有出現人龍，高峰期多達100人，當中絕大部份為本地居民。

延伸閱讀：

Chanel加價10%前　廣東道罕現人龍　男士買袋送女友：明天仲貴

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文章授權轉載自《香港01》

LV 疫情 人民幣 新冠肺炎 北京

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