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家具放射性物質 大陸訂標準

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家市場監督管理總局發布197項重要國家標準，涉及消費品、信息技術、交通運輸、裝備製造、農業農村等諸多領域，部分標準對推動行業產業化發展具有里程碑意義。

中新社報導，在消費品領域，「家具中有害物質放射性的測定」國家標準，規定家具中放射性物質的測試方法，引導家具生產企業重視家具中放射性有害物質的危害，提高環保安全意識。新修訂的「家用和類似用途熱泵熱水器」國家標準，結合消費者對熱泵熱水器產品在節能、可靠性、噪聲等不斷提升的關注度，規範熱泵熱水器產品，推動產業升級。

在信息技術領域，「信息技術大數據政務數據開放共享」等3項國家標準，完善了政務數據開放共享標準體系，可以支撐政府部門實施政務數據開放共享工程。「盲用數字出版格式」國家標準，能够推動盲用數字出版技術與行業的標準化發展，幫助消除視力殘疾人的數字閱讀障礙。

在交通運輸領域，新修訂的「機動車出廠合格證」國家標準，更加系統地規定機動車出廠合格證的樣式、項目內容和管理要求，將為機動車生產、註册登記等監管工作提供技術支持。「電動汽車無線充電系統」系列國家標準，完善電動汽車無線充電標準體系，對系統性能、安全及功能提出了明確的要求和測試方法，對中國電動汽車無線充電產業化發展具有里程碑意義。

無線充電 電動汽車

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