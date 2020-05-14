未成年網民1.75億 6成遊戲迷

中國大陸13日發布的「2019年全國未成年人互聯網使用情況研究報告」顯示，2019年中國大陸未成年網民規模為1.75億，未成年人互聯網普及率達到93.1%。

中新社報導，該報告由共青團中央維護青少年權益部、中國互聯網絡信息中心（CNNIC）聯合發布。研究者對中國大陸31個省（區、市）的小學、初中、高中及中等職業學校34661名學生做了抽樣調查，形成該報告。

調查發現，未成年網民使用各類上網設備的比率，依次是手機（93.9%）、電視（56.7%）、桌上型電腦（45.0%）、筆記本電腦（31.5%）、平板電腦（28.9%）。未成年網民中，擁有屬於自己的上網設備的達到74.0%，其中自己有上網手機的為63.6%。

學習、聽音樂、玩遊戲位列上網活動的前三位。調查顯示，61.0%的未成年網民經常在網上玩遊戲。其中，玩手機遊戲的為56.3%，玩電腦遊戲的為24.6%。手機是未成年人上網玩遊戲的主要設備。

調查還顯示，未成年手機遊戲用戶中，工作日玩手機遊戲日均超過2小時的達到12.5%，這可能對其正常的學習和生活造成不利影響。

另外，玩手機遊戲的未成年網民之中，沒有為遊戲付過費的占83.1%；2%的用戶月均消費在51至100元（人民幣，下同）；3.3%的用戶月均遊戲付費超過100元。報告稱，互聯網對於低齡群體的滲透能力持續增強，32.9%的小學生網民在學齡前就開始使用互聯網。這一趨勢對家庭的上網技能教育、網絡內容監督管理、互聯網企業針對性保護機制提出更高要求。

報告建議，構建系統的網絡素養教育體系，重點將上網技能、防止沉迷、自我保護、信息甄別等作為必修課；完善未成年人網絡保護機制，嚴厲打擊利用網絡侵害未成年人安全和權益的違法犯罪行為等。