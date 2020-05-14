大陸新型衛星通信系統 啟用

大陸西安衛星測控中心13日披露，中國大陸首套基於高通量通信的新型雙頻衛星通信系統，於近日在該中心通信總站正式投入使用，並在長征五號B運載火箭首飛任務中順利通過檢驗。該系統的投入使用，為進一步提升數據傳輸速率，提高航天測控任務執行效率提供有力的技術支撐。

中國大陸首套基於高通量通信新型雙頻衛星通信系統，近日正式投入使用。圖為科技人員調試設備。 中新社 中新社報導，西安衛星測控中心通信總站工程師王兆霖表示，當前，中國高密度航天發射測控與衛星長期管理任務，對各測控站點與中心之間的數據傳輸速率、星地鏈路干擾、天線伺服系統機動性等方面的要求愈來愈高。然而，以往廣泛使用的頻段資源較為緊張，發生干擾的風險也因此愈來愈大。

西安衛星測控中心通信總站作為中國衛星通信網的骨干節點，在航天發射測控及航天器長期管理任務中負責保障西安中心同各測控站之間的遙測、圖像、語音等數據傳輸，是該中心的信息樞紐。

近期投入使用的這套衛星通信系統不僅可以同時使用雙頻段，讓一套設備當兩套設備用，還可在原有頻段基礎上，拓展高通量衛星通信頻段，實現高速數據傳輸。

此外，該系統採用全向轉動天線和智能伺服系統，突破了傳統桁架式天線對星精度低、換星速度慢的缺點，提升了工作效率。

後續，科技人員還將根據該系統在本次任務中的實際使用情況，按照「測試參數不合格不放過、設備性能有問題不放過、測試結果有疑問不放過、出現故障不放過」的質量管控原則，發現不足，及時改進，不斷提高系統的穩定性可靠性，並為後續執行各項試驗任務積累經驗。