民航4月旅客運輸量 同比降近7成

日前大陸四川自貢市一名男子在網路上發文，販售一隻一個月大的薩摩耶幼犬，並在貼文中表示「沒人買就弄死，不想養了」，還付上手掐小狗脖子，打狗的照片和影片。目前小狗已被愛狗人士集資買下，賣狗男子表示，他買了狗之後不想養，但又賣不出去，才會拍這樣的影片，引起愛狗人士注意並買下牠。

2020-05-13 20:11