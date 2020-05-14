民航4月旅客運輸量 同比降近7成
大陸民航局航空安全辦公室主任熊傑13日在民航局召開的新聞發布會上披露，今年4月分，中國大陸民航主要生產指標同比降幅較上月均有所收窄。其中，共完成運輸總周轉量39.5億噸公里，同比下降62.4%，降幅較上月收窄1.0個百分點；完成旅客運輸量1671.5萬人次，同比下降68.5%，降幅較上月收窄3.2個百分點。
此外，完成貨郵運輸量48.4萬噸，同比下降19.4%，降幅較上月收窄3.9個百分點；全貨機貨運量繼續保持較快增長，共完成23.7萬噸，同比增長31.1%。
中新社報導，熊傑稱，4月分，中國大陸民航全行業完成運輸航空飛行42.2萬小時；未發生運輸航空事故，行業安全生產繼續保持平穩態勢。截至4月底，大陸全國運輸航空持續安全飛行116個月、8287萬小時。
4月分共保障各類飛行20.87萬班，日均6958班，日均同比下降56.9%，日均環比上升6.47%。大陸全國航班正常率為97.63%。
熊傑表示，隨著中國大陸疫情防控工作轉入常態化，民航全行業堅持在常態化疫情防控中做好安全工作。進一步加強了關鍵崗位人員安全教育，推動了安全責任落實，增強了風險防範意識，促進了從業人員依法依規做好安全生產工作，確保了行業安全運行平穩可控，為疫情防控、復工復產和經濟社會發展創造了良好的安全環境。
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