首條5G快速公交智能 廣州試行

打開手機可見最優換乘方案、提前掌握下一輛車擁擠與否、車輛行駛偏離車道提前預警、走入通道5G信號全覆蓋……廣州市交通運輸局13日稱，5G技術率先在廣州公交領域示範落地，首條5G快速公交智能調度試點線在廣州運行。

中新社報導，據大陸廣東省廣州市交通運輸局相關負責人表示，全長20多公里的廣州BRT通道已實現5G網路信號全線覆蓋，可為日均近60萬市民提供基礎網路保障。

當地官員稱，此次投入運營的B27公交車線已實現車輛智能排班，該線通過5G公交智能調度系統傳輸公交客流、運營調度、安全提醒等10多類信息資源，建立合理性評估指標體系，實現5G公交智能排班、車輛運行指標分析、安全駕駛預警提醒、客流檢測等20多項功能，提高公共交通資源周轉效率。

根據初步測算，應用5G公交智能調度系統後，在不影響服務品質的同時，該線路可節省10%的運力，公共交通資源周轉效率獲得提高。「以前，制訂公交線路排班計畫需要投入大量人力和精力，有時候需要花費1周以上的時間，現在有了智能調度系統，線路的排班很快生成。」廣州市公交集團二汽公司調度崗工作人員稱。

通過綜合應用5G、人工智能、視頻智能化等技術，目前的5G公交智能調度系統已能實現公交車廂內外視頻監控、車輛運行指標分析、安全駕駛預警提醒等功能，管理人員能對車輛的安全運行指標和司機的駕駛行為進行實時監控分析，並通過前端設備向駕駛員發出預警提醒，輔助提升駕駛員安全駕駛水平。