男掐狗脖嗆「沒人買就弄死」 逼愛狗人士買還說不這樣賣不掉

日前大陸四川自貢市一名男子在網路上發文，販售一隻一個月大的薩摩耶幼犬，並在貼文中表示「沒人買就弄死，不想養了」，還付上手掐小狗脖子，打狗的照片和影片。目前小狗已被愛狗人士集資買下，賣狗男子表示，他買了狗之後不想養，但又賣不出去，才會拍這樣的影片，引起愛狗人士注意並買下牠。

根據「紅星新聞」報導，四川自貢市寵托幫寵物寄養中心的負責人付姓女子表示，7日在網路上看到一名男子貼出虐待薩摩耶幼犬的影片，影片中可以看到，小狗被關在籠子裡，男子一隻手抓住牠的脖子，另一隻手一直拍打小狗的頭，嘴裡還一直喊著「沒人買就弄死、弄死」。

女子表示在經過確認後，得知男子的目的是想把小狗賣掉，於是她立刻發起集資救狗的活動，成功將小狗買回。女子也提到PO文的何姓男子當初花了人民幣1200元（約新台幣5000元）買下這隻薩摩耶，然而卻因為經驗不足，養了三天之後就不想養了，打算以原價賣出，但卻沒人要買。

女子提到何男為了盡快將小狗賣出，才會拍攝虐狗影片並上傳到網路上，希望能藉此吸引到愛狗人士的關注，進而將小狗買走。女子還說當時考慮到何男是初次養狗沒有經驗，於是教他怎麼照顧小狗，在交流的過程中都是以勸說為主，希望能感化他，但沒想到卻沒作用，於是只好湊錢將小狗買下。

事件被媒體報導後，男子受訪時坦言這是他第一次養狗，但是養了幾天後就受不了，會拍攝這個影片，目的就是想引起愛狗人士的注意，為了解決賣掉小狗的煩惱「不這樣，就賣不掉」。他也提到如果不是為了賣掉小狗，不然也不會拍這樣的影片，如果換作是別人拍攝這樣的影片，他也會感到生氣。

虐狗影片曝光後，男子遭受到許多網友批評，但他表示不想再多去回應。付姓女子提到，目前沒有相關法律可以對男子的行為進行處罰，但作為愛狗人士，對於男子的行為非常反感，但卻又無能為力，只盼相關部門能早日立法，保護動物。