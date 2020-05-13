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假「智慧校園」之名 河南一小學刷臉入校要收費

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電

因為新冠疫情，進入機關學校都要測體溫。近日，河南一小學被爆料，學生刷臉測體溫進校，須交100元的年費，引起網友熱議。

梨視頻報導，河南信陽河區第一小學家長爆料，學校新裝了人臉識別閘機測量學生體溫，而家長須加入配套的「聯通釘釘智慧校園管理服務平台」，功能費為一年100元。負責推廣該平台的聯通工作人員在學校的班級群內收取費用，不少家長怕影響孩子上學，不得不訂購交錢。

事情爆光後，該校校長表示，收取費用全部退還，已為全部孩子開通了刷臉測溫通道，保證以後也不再向家長收取任何費用。

報導說，河區教體局表示，聯通公司向河區一小推薦了「智慧校園」軟件。平台收費標準為每生每年100元。學生家長可根據自願原則決定是否訂購。在此過程中，學校因違反相關規定，帶來嚴重的不良社會影響；河區教體局稱，已責成河區一小立即與聯通公司聯繫，停止收費行為，退還已收取的費用並取得學生家長的諒解。此外，河區紀委監委駐教體局紀檢監察組已介入調查核實。

北京

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