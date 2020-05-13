兒冠父姓被諷假獨立女性 Papi醬回擊「挑刺狂魔」

中國「第一網紅」Papi醬，因為母親節一則感嘆文，踩了女權的「雷」。有網民發現「小小胡」是冠父姓，質疑被視為現代獨立女性代表之一的Papi醬言行不一，在網路上群起嘲諷，引發正反兩派激烈論戰。

綜合報導，5月10日母親節，剛生產兩個月的、經歷第一個母親節的Papi醬發文感嘆，以前覺得考研累、讀研累、拍視頻累、熬夜累、出差累，「如今才發現，啥都不如當媽累。當媽最累」，並在文中以「小小胡」作為孩子的暱稱。

Papi醬是做搞笑視頻起家的，現在的事業是做視頻MCN，孵化其他視頻博主。近日，產後的papi醬與大家分享自己的生活時，提到了自己的孩子「小小胡」，隨即被網友質問：「為什麼孩子不隨母姓？」因此，papi醬被送上了微博熱搜。

Papi醬的發文引來不少網民關心及溫暖回覆，但也有許多網民沒注意到她的累，反而針對她的孩子還是隨父姓開始熱烈討論。有娛樂博主發文稱，「Papi醬生娃後變得好疲憊啊，但是孩子還是隨父姓！」不少網民也跟著冷嘲熱諷，怒斥Papi醬獨立女性人設都是假的，作為獨立女性竟然不注重「冠姓權」。

也有一派網民認為，口口聲聲喊著「女權」的人，卻認為「冠姓權」才是父權的核心，是男權社會的根基，女性失權就是因為沒有冠姓權，論點令人無法接受。

對此，Papi醬以一則微博舊文間接回應，文中說，「網上和身邊永遠有一群『挑刺狂魔』，別人說什他們都能挑出刺，別人做什他們都覺得有問題，真不知道是能冒犯到他們的點太多，還是挑出別人的『毛病』能讓他們有優越感。」引來不少網民點讚：「人家孩子姓什麼是人家的事」、無關什麼權。