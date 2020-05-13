摀臉、坐胸！江蘇保母悶死老人 還幫辦後事賺禮金

江蘇溧陽市一名67歲保母才上班8天，就用毛巾摀住83歲老太太的臉，再一屁股坐在掙扎中的老太太胸口讓她窒息而死，事後還鎮定教導家屬辦理後事，索要禮錢。老太太的子女調閱監視器發現母親是被殘忍殺害，憤而報警。這名殘忍的保母已被警方刑事拘留。

現代快報報導，老太太為有糖尿病行動不便，之前曾被家中保母虐待，所以自己找了這名曾在醫院當過護工的虞姓保母鄰居來照顧她。老太太的女兒張阿英表示，保母照顧老人很細心，大家都很放心，所以就沒有特別查看媽媽房間裝設的監視器畫面。

老太太的小兒子張阿留說，5月2日晚上10時左右，他還去看過母親，沒想到當晚11時許，就接到保母電話，說媽媽不行了，他到場一看，母親已經毫無生命體徵。

此時他非常難過、慌亂，但保母沒有絲毫慌張，反而異常鎮定，「她說不要慌，我送走了很多人，這個我懂。她讓我把壽衣拿出來換衣服。我都照辦了。」她還讓他們給她點禮錢，當時家人還對她心存感激呢！

由於老太太的死訊事出突然，據報導，小女婿張建東覺得事有蹊蹺，透過手機查看了岳母房間的監控，發現岳母竟是被保母虐死，氣得渾身發抖，隨即通報家人。

在這段長達36分鐘的監控畫面顯示，當晚10時06分，張阿留對保母交代一番後從房間離開。10時11分，保母拿毛巾摀住老太太面部持續一分鐘後將房門關起，繼續用毛巾摀住老太太面部，緊接著竟直接上床，坐在老太太的胸口。期間，老太太多次掙扎，但保母均視若不見。監控顯示，10時24分到10時27分，保母一直坐在老太太胸口，手中還搖著扇子。

「我們之間從來都沒有過矛盾衝突，也沒有其他仇怨，在我們家工作這段時間，雙方相處也很好。她表面上對我媽媽照顧很周到，我們對她也都很尊重，想不通她為什麼要這麼做！」張阿留表示，事發至今，張家人一直搞不明白保母行凶的動機。警方表示，涉案的保母嫌疑人目前已刑拘，犯案動機待查。