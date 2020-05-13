香港「保就業」優化 增29萬人受惠 老闆裁員要罰

特區政府上月推出810億元（港幣，下同）的「保就業」計畫，行政長官林鄭月娥昨日宣布，為協助更多雇員能夠受惠於「保就業」計畫，決定作出四大優化措施，涵蓋多約29萬名雇員，包括將65歲以上仍有強積金戶口的員工，建築業、飲食業的連續受雇員工都納入計畫範圍。「保就業」將於本月25日開始接受申請，需時三至四星期，最快可於六月下旬取款。

大公報報導，政府發言人在4月底介紹，「保就業」計畫向合資格雇主提供員工五成工資補貼，每名雇員上限9000元，為期六個月。林鄭月娥昨早出席行政會議前公布「保就業」計畫詳情，第一期計畫涵蓋今年6月至8月的工資補貼，將於本月25日開始接受申請，下月14日截止。

據報導，林鄭月娥提出一系列優化措施，包括把申請條件擴闊至為65歲以上仍有強積金戶口的員工，涉及6萬名年長雇員；1.2萬名建築業、飲食業的連續受聘雇員將重新納入計畫範圍內，當中涉及5000多名雇主；自雇人士只需在3月31日或之前持強積金帳戶，即使沒有供款，也可領取一筆過7500元津貼，預料涉及21.5萬人；對於旅遊業等受到重創的行業在今年1月時生意已經轉差，故將計算工資補貼的指定月份擴展至去年12月。

「『保就業』計畫申請程序十分簡單。」林鄭月娥表示，雇主或自雇人士只需在網上填表，在獲得雇主授權後，強積金受託人會直接將相關強積金供款紀錄證明書，交與政府委任的代理人計算工資補貼金額，而相關行政費用由特區政府代付。

報導指出，林鄭月娥提及，「保就業」計畫本身有一個漏洞，即計畫推出後，有人或會大量開立強積金戶口，以取得有關款項，故第一期計畫只適用於在今年3月31日或之前已開立強積金帳戶的雇員，雇主同時須簽署承諾信，承諾接受工資補貼期間不能裁員，並要將全數補貼金額用於雇員工資。政府已設立懲罰機制，包括向違反承諾的雇主，取回部分補貼金額，甚至要求雇主繳交罰款。