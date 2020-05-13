快訊

註冊率不佳！稻江科技暨管理學院證實將停招 師生錯愕

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情後又一擊 中超足球隊天津天海財務困難宣告解散

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
天津天海財務困難宣告解散，很多球迷不捨，趕來駐地拍紀念照片。（新浪微博照片）
天津天海財務困難宣告解散，很多球迷不捨，趕來駐地拍紀念照片。（新浪微博照片）

中超球隊天津天海周二（12日）正式宣布解散，退出中超足球賽，預料其席位會由深圳佳兆業補上；球會在公告中表示，在過去4個月中，俱樂部拿出了最大的努力，很遺憾未能達成所願，「鑑於俱樂部的財務狀況到了難以為繼的絕境，根本無力維持俱樂部的正常運營」，在萬般無奈和不捨之情之下正式宣告解散。

天津天海的前身為天津權健，權健集團在2015年入主球隊，次年聘請義大利名宿簡拿華路出任主帥，贏得中甲冠軍升上中超，並且簽入巴西前鋒柏圖及比利時中場韋素等球星，首季出戰中超就獲得季軍。

然而，權健董事長兼總經理束昱輝去年因涉嫌領導傳銷活動被捕，球會由天津市足協託管，並改名為天津天海；束昱輝於今年1月被判刑9年，權健集團遭罰款一億元人民幣。陸媒報導，萬通控股曾有意收購天津天海，但雙方在權責問題上未能達成共識，最終在中國足協定下的最後期限前無法談攏，球隊要以申請退出聯賽為結局。

天海教練組組長李瑋鋒得知球會放棄中超資格後深表遺憾，「到了不得不說再見的時候，心中有遺憾與虧欠。遺憾曾經的希望破滅了，虧欠，則是對隊員們的。我們教練組和所有球員今年以來都在堅持訓練，都希望盼來好消息。如今這個結局誰都不願意看到，自己心裡也是五味雜陳。傷害最大的是梯隊的小球員，失去了平台，他們可能從此就踢不了球，也很難再回到普通學校上學。」

疫情來襲，大陸足球職業聯賽都暫停。中國足協主席陳戌源上周四（5月7日）接受央視訪問時表示，中超球員包括外援，在球季停擺期間的減薪幅度為30%至50%。

陳戌源稱，希望球員正確對待減薪，不能只考慮目前而不考慮未來，強調將重新塑造財務體系，「不擠掉泡沫，中國足球沒有未來。」

他說：「外援也一樣（要減薪），我們與國際足聯做了非常多的溝通，如果國內球員與國外球員區別對待，那是不公平，國際足聯認為合理降薪是符合預期的。若外援不同意降薪打官司到國際足聯，國際足聯會支持我們。」

中超聯賽受新冠肺炎疫情影響仍未有復賽時間表，陳戌源透露，目前準備了3套方案，在達到疫情防控要求下爭取早點開賽，「假定6月下旬開始（比賽），半年時間，還要留給國家隊、亞冠，真正留給聯賽只有4個月。聯賽可能會分成A及B兩組，第二階段是淘汰賽。按照兩組排名，前8強爭冠，後8名打淘汰賽。」

天海足球隊員為球迷們做最後的簽名。（新浪微博照片）
天海足球隊員為球迷們做最後的簽名。（新浪微博照片）
天海隊員劉越臨走前仍不忘給球迷簽名。（新浪微博照片）
天海隊員劉越臨走前仍不忘給球迷簽名。（新浪微博照片）

疫情 足球 義大利

延伸閱讀

馬光-KY首季轉盈 單季EPS創近五年同期新高

日本食物都好吃？ 網點名「3大地雷美食」讓幻想破滅

足球／英超聯賽卡關 俱樂部損失慘

盛弘轉投資2好1壞首季轉虧 馬光小賺轉盈

相關新聞

5歲童開車上路 父遭批殺人犯

無照駕駛不稀奇，5歲小孩開車才夠看！近日網傳一則中國5歲男童開車上街的影片，引起網友熱議。然而，此舉造成的安全問題讓網友痛批，男童的父親簡直是殺人犯。

假「智慧校園」之名 河南一小學刷臉入校要收費

因為新冠疫情，進入機關學校都要測體溫。近日，河南一小學被爆料，學生刷臉測體溫進校，須交100元的年費，引起網友熱議。

兒冠父姓被諷假獨立女性 Papi醬回擊「挑刺狂魔」

中國「第一網紅」Papi醬，因為母親節一則感嘆文，踩了女權的「雷」。有網民發現「小小胡」是冠父姓，質疑被視為現代獨立女性代表之一的Papi醬言行不一，在網路上群起嘲諷，引發正反兩派激烈論戰。

摀臉、坐胸！江蘇保母悶死老人 還幫辦後事賺禮金

江蘇溧陽市一名67歲保母才上班8天，就用毛巾摀住83歲老太太的臉，再一屁股坐在掙扎中的老太太胸口讓她窒息而死，事後還鎮定教導家屬辦理後事

香港「保就業」優化 增29萬人受惠 老闆裁員要罰

特區政府上月推出810億元（港幣，下同）的「保就業」計畫，行政長官林鄭月娥昨日宣布，為協助更多雇員能夠受惠於「保就業」計畫

疫情後又一擊 中超足球隊天津天海財務困難宣告解散

中超球隊天津天海周二（12日）正式宣布解散，退出中超足球賽，預料其席位會由深圳佳兆業補上；球會在公告中表示，在過去4個月...

湖南再現「大頭娃娃」 毒奶粉重現疑雲重重

近日，湖南永興縣多位家長發現自己的孩子頭骨逐漸畸形像是「大頭娃娃」，出現大片濕疹，體重急速下降，甚至孩子還出現不拍打頭部...

涉嚴重違紀違法 中國大陸國家能源局西北監管局前局長落馬

中共中央紀委國家監委網站周二（12日）通報，中共國家能源局西北監管局前黨組書記、局長王天才，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受...

老婦身亡家屬感謝保姆照料 一看監視器真相險崩潰

江蘇溧陽一名83歲的老婦日前在家中死亡，家人翻查閉路電視畫面，發現竟是保姆狠下殺手，先是用濕毛巾封住口鼻，繼而再整個人坐在其胸口上，直至停止掙扎。家屬坦言與該名保姆份屬同鄉，雙方相處融洽，未曾發生過矛盾衝突，甚至事後有聽從對方鎮定地教授處理身後事的細節，「要不是家裏有監控，我們說不定還要感謝這個殺人兇手！」目前該名保姆已被警方扣查，殺人動機暫時未明。

徽菜雲端GO 數萬食客線上點菜

「皖美徽菜雲端GO」2020安徽省美食雲展消費促進月活動10日啟動。該活動遴選安徽省16地市127個優質餐飲品牌，推出數百個精選菜肴展示。

陸主題樂園 418家重開迎賓

停業3個多月後，上海迪士尼樂園11日正式重啟。這是新冠肺炎疫情關閉後，全球首家重新開門迎客的迪士尼樂園。中國國內主題樂園正在加速恢復步伐，訂票量也隨之上漲。去哪兒網數據顯示，截至11日，平台已經重開的主題樂園達到418個，重開比率達到30%。

吉林借港出海戰略 開通兩條航線

吉林省琿春市航務局表示，琿春-扎魯比諾-青島航線11日實現首航。至此，吉林借港出海戰略已打造出兩條內貿貨物跨境運輸航線。

熱門新聞

老婦身亡家屬感謝保姆照料 一看監視器真相險崩潰

湖南再現「大頭娃娃」 毒奶粉重現疑雲重重

三十年來頭一遭 澳門禁了天安門

扶植立訊為大陸版鴻海？蘋果傳要求立訊投資可成

中國大陸國產航母研製總指揮胡問鳴落馬 涉嫌嚴重違紀違法

大陸全面重啟經濟訊號…亮了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。