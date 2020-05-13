湖南再現「大頭娃娃」 毒奶粉重現疑雲重重

近日，湖南永興縣多位家長發現自己的孩子頭骨逐漸畸形像是「大頭娃娃」，出現大片濕疹，體重急速下降，甚至孩子還出現不拍打頭部的異常行為。據報導，當地市場監管局已經對此事做出決定，要求立即成立調查專班，並且立案進行調查。

據湖南經濟電視台報導，這些「大頭娃娃」都食用了一款名為「倍氨敏」的「特醫奶粉」。實際上，這款「奶粉」是一種固體飲料，並不具有特醫奶粉條件。

在報導中顯示，這些幼兒在體檢時被診斷為牛奶過敏，醫生因此建議家長購買氨基酸奶粉給孩子食用。家長們隨後去郴州愛嬰坊母嬰店買奶粉，經店員強烈推銷，最終購買了「倍氨敏」這款產品。當有家長對產品包裝上的「固體飲料」提出質疑時，店員聲稱「倍氨敏」是店裡最好的奶粉，也是最暢銷的，許多過敏寶寶都在吃。

該影片一經播出，就引起了家長們的強烈關注。據陝西法制網官方帳號消息，相關事件引起了湖南永興縣委、縣政府的高度重視，並連夜召開緊急會議。永興縣市場監管局局長邱傳輝回應媒體稱，會議做出三點決定：一是要求立即成立調查專班，並立案進行調查；二是對報導中的5名孩子進行人文關懷，安排人民醫院兒科專家對其進行全面體檢；三是「舉一反三」，在當地進行為期一個月的兒童食品安全全面清查整頓行動。

另據《新京報》報導，這已經是郴州市不到一年來，第二次發生「大頭娃娃」假奶粉事件。早在2020年3月30日，就有十幾位家長在「問政湖南」上發表《郴州「大頭娃娃」父母們聯名請求政府處理郴州假奶粉事件》的「聯名信」，稱2019年郴州發生一起「大頭娃娃」奶粉事件，「全因郴州兒童醫院醫生向患兒推銷奶粉所致」。與上述影片不同的是，這次事件的主角是一款名為「舒兒呔」的固體飲料。

郴州市市場監管局於今年4月16日回覆稱，經調查核實，「舒兒呔」系列固體飲料郴州總代理商為郴州益信康食品貿易公司，該公司印製處方箋和宣傳單，明顯誤導嬰兒家屬，使其認為該產品是專供嬰幼兒食用的特殊食品「嬰幼兒配方乳粉」或者「特殊醫學用途配方食品」。嬰兒家屬帶嬰兒到市第一人民醫院兒童醫院看病時，該院個別醫生使用益信康公司印製的上述處方箋和宣傳單，向患兒家屬推介到便民藥房或者母嬰店購買「舒兒呔」系列固體飲料，提供給有過敏等癥狀嬰兒食用。