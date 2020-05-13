湖南再現「大頭娃娃」 毒奶粉重現疑雲重重
近日，湖南永興縣多位家長發現自己的孩子頭骨逐漸畸形像是「大頭娃娃」，出現大片濕疹，體重急速下降，甚至孩子還出現不拍打頭部的異常行為。據報導，當地市場監管局已經對此事做出決定，要求立即成立調查專班，並且立案進行調查。
據湖南經濟電視台報導，這些「大頭娃娃」都食用了一款名為「倍氨敏」的「特醫奶粉」。實際上，這款「奶粉」是一種固體飲料，並不具有特醫奶粉條件。
在報導中顯示，這些幼兒在體檢時被診斷為牛奶過敏，醫生因此建議家長購買氨基酸奶粉給孩子食用。家長們隨後去郴州愛嬰坊母嬰店買奶粉，經店員強烈推銷，最終購買了「倍氨敏」這款產品。當有家長對產品包裝上的「固體飲料」提出質疑時，店員聲稱「倍氨敏」是店裡最好的奶粉，也是最暢銷的，許多過敏寶寶都在吃。
該影片一經播出，就引起了家長們的強烈關注。據陝西法制網官方帳號消息，相關事件引起了湖南永興縣委、縣政府的高度重視，並連夜召開緊急會議。永興縣市場監管局局長邱傳輝回應媒體稱，會議做出三點決定：一是要求立即成立調查專班，並立案進行調查；二是對報導中的5名孩子進行人文關懷，安排人民醫院兒科專家對其進行全面體檢；三是「舉一反三」，在當地進行為期一個月的兒童食品安全全面清查整頓行動。
另據《新京報》報導，這已經是郴州市不到一年來，第二次發生「大頭娃娃」假奶粉事件。早在2020年3月30日，就有十幾位家長在「問政湖南」上發表《郴州「大頭娃娃」父母們聯名請求政府處理郴州假奶粉事件》的「聯名信」，稱2019年郴州發生一起「大頭娃娃」奶粉事件，「全因郴州兒童醫院醫生向患兒推銷奶粉所致」。與上述影片不同的是，這次事件的主角是一款名為「舒兒呔」的固體飲料。
郴州市市場監管局於今年4月16日回覆稱，經調查核實，「舒兒呔」系列固體飲料郴州總代理商為郴州益信康食品貿易公司，該公司印製處方箋和宣傳單，明顯誤導嬰兒家屬，使其認為該產品是專供嬰幼兒食用的特殊食品「嬰幼兒配方乳粉」或者「特殊醫學用途配方食品」。嬰兒家屬帶嬰兒到市第一人民醫院兒童醫院看病時，該院個別醫生使用益信康公司印製的上述處方箋和宣傳單，向患兒家屬推介到便民藥房或者母嬰店購買「舒兒呔」系列固體飲料，提供給有過敏等癥狀嬰兒食用。
郴州市市場監管局官員稱，政府有關部門已安排孩子到指定三甲綜合醫院體檢。市消費者權益保護委員會開展投訴當事人與責任方的損害賠償調解處置工作。市衞生計生綜合監督執法局對郴州市第一人民醫院及其相關涉事醫生開展調查；針對益信康公司等經銷商涉嫌虛假宣傳的違法行為，市場監督管理局將依法作出行政處罰決定，嚴厲打擊違法者。
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