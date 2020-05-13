涉嚴重違紀違法 中國大陸國家能源局西北監管局前局長落馬

中共中央紀委國家監委網站周二（12日）通報，中共國家能源局西北監管局前黨組書記、局長王天才，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，現年65歲的王天才是陜西澄城人，1988年9月加入中國共產黨，歷任西北電力集團公司生產技術部主任，陜西省電力公司總工程師，陜西省電力公司副總經理、黨組副書記，國家電力監管委員會西北監管局黨組書記、局長等職務，2013年11月起任國家能源局西北監管局黨組書記、局長，直至2015年5月退休。

已退休的官員被查處落馬的不只王天才一人。十三日，中共公布河北省紀委監委周二（12日）通報，該省公安廳刑事警察總隊（刑事偵查局）前總隊長（前局長）王星亮，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

現年63歲的王星亮是河北文安人，1987年12月加入中國共產黨，1987年起在保定市公安局三處任職科員，後歷任保定市公安局三處處長，保定市公安局副局長、黨委委員，涿州市委常委、市公安局局長，保定市公安局常務副局長、黨委副書記等職務，2011年5月起任省公安廳刑事警察總隊總隊長，直至2017年4月退休。

中國檢察網十二日發布消息稱，吉林銀行前黨委書記、董事長張寶祥（正廳級）涉嫌受賄，檢方批准逮捕。該銀行曾被巡視組指摘，存在行業信貸風險與廉政風險、用公款打高爾夫球、亂發補貼等諸多問題；張寶祥曾表示，要逐項問題研究整改措施。詎料他在3年後亦捲入貪腐風波。

公告顯示，張寶祥涉嫌受賄，由吉林省監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。白城市檢察院上周四（7日）對張作出逮捕決定。據悉，該銀行在張寶祥任職董事長的5年內，曾因貸款5級分類不準確和虛假轉讓信貸資產，兩次被吉林銀監局罰款共150萬元人民幣（約166萬港元）。