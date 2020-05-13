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固體飲料假充特醫奶粉 湖南幼童飲後變「大頭娃娃」

香港01 / 李福源
湖南固體飲料冒充特級奶粉再現大頭娃娃。圖片來源／ sohu
湖南固體飲料冒充特級奶粉再現大頭娃娃。圖片來源／ sohu

湖南省郴州市永興縣多名家長近日發現年幼孩子出濕疹，體重驟降，頭骨發育畸形酷似「大頭娃娃」，且出現不停拍頭等異常行為。當地有醫院指出，該批幼童是因為營養不良而患上佝僂病，且均曾飲用一款名為「倍氨敏」的所謂「特殊醫學用途嬰兒配方奶粉」（簡稱特醫奶粉），然而有關奶粉實為一種固體飲品，不具特醫奶粉的資格。

據湖南經視報道，涉事幼童均在體檢時被診斷為牛奶過敏，醫生因此建議家長選購氨基酸奶粉。不少家長都到郴州愛嬰坊母嬰店購買奶粉，在銷售員強烈推薦下，買了一款名為「倍氨敏」的產品；一旦有家長對產品包裝上標示「固體飲料」提出質疑，銷售員即聲稱「倍氨敏」是店內最好和最暢銷的奶粉，強調許多過敏嬰兒都有食用。

然而，幼童吃過「倍氨敏」後相繼出現異常情況，經醫院診斷證實患上佝僂病。消息曝光後，當地家長極度關注，同時引起了湖南省當局高度重視並立案調查，安排兒科專家替幼童作健康檢查，以及進行為期一個月的兒童食品安全整頓行動。

當地傳媒指出，這已經是郴州市在不到一年內第二次發生「大頭娃娃」假奶粉事件。今年3月30日，該市逾10位家長曾發表聯署信稱，去年郴州發生了一宗「大頭娃娃」奶粉事件，郴州兒童醫院的醫生被指與醫院對面的一間藥房合作，向病童家長推銷名為「舒兒呔」的奶粉，該款奶粉與「倍氨敏」同樣屬固體飲料，並非特醫奶粉，結果導致不少幼童營養不良，部分身高、智力及行動能力更明顯落後一般兒童，嚴重者甚至出現不同程度的器官損傷。

2003年，安徽省阜陽市曾發生劣質奶粉事件，導致不少初生嬰兒營養不良，出現造血功能障礙、內臟功能衰竭、免疫力低下，以及嚴重發育不良等症狀；由於症狀最明顯的特徵為「頭大」，故該批不幸幼兒又被稱為「大頭娃娃」。

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文章授權轉載自《香港01》

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