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鍾南山被質疑違法廣告 形象再添爭議

中央社 / 台北12日電
大陸知名抗疫專家鍾南山疑似違法代言廣告，引發爭議。（中新社資料照片）
大陸知名抗疫專家鍾南山疑似違法代言廣告，引發爭議。（中新社資料照片）

幾次爆料震動中國社會的前央視主持人崔永元，日前批評知名抗疫專家鍾南山疑似違法代言廣告，讓曾說出「疫情發生在武漢，但沒有證據表明源頭在武漢」的鍾南山，又添爭議。

4月間，中國大陸網路上流傳一段鍾南山飲用乳製品的影片。鍾南山在影片中說：「我從小喝牛奶，現在每天都要喝兩瓶，有時候吃的少，但是牛奶還是一直在喝，因為它的營養很全面。我正好晚上要開會，所以留一個『安慕希』，正好用這個來頂肚子。信得過伊利，就是因為高質量。」

崔永元7日在網上發布影片，質疑鍾南山違法為伊利集團的奶製品推銷，認為相關短片是「打扮成新聞報導的廣告」。他不確定鍾南山是否知道，自己在影片中背書那些喝牛奶、喝某個奶製品的言論是廣告，「他應該知道這是一個違法的廣告」。

崔永元還說，一些擁有眾多粉絲的微博名人都有收到指令，轉發這則短片可以得到至少人民幣1000元到3000元。他形容該企業和配合的媒體已經違反廣告法。

從公開報導可以看到，為了對抗武漢肺炎，中國知名的奶製品企業伊利集團曾在4月8日向中國工程院院士鍾南山及其團隊捐贈500萬元，而鍾南山也在捐贈儀式上肯定伊利的行動。被崔永元批評是違法廣告的影片，疑似就是鍾南山在捐贈儀式上被拍下的。

除了鍾南山團隊，伊利也同樣各捐款500萬元給從事抗疫的另兩位院士程京和李蘭娟的團隊。

在中國問答討論網站知乎上，網友對此意見不一，有些人認為，以伊利龐大的捐款，這麼做可以理解；但也有網友堅持，廣告不該包裝得像新聞。

無論是2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS），還是這次對抗2019冠狀病毒疾病，鍾南山在抗疫過程中一直都是中國媒體喜歡引用的對象。但他也因此有一些爭議，像是與中國政府立場一致，強化「疫情發生在武漢，但沒有證據表明源頭在武漢」的說法。

此外，鍾南山日前為中藥「連花清瘟」背書，強調有證據顯示「連花清瘟」有效治療普通型的武漢肺炎患者，但瑞典方面卻認為其藥效不明，未經許可不得輸入。

鍾南山 廣告 武漢

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