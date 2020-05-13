廈門中歐班列 第100列開行
一列編組50車的X8098次列車，近日從廈門自貿片區海滄園區鐵路場站開出。這是今年來廈門開出的第100列中歐班列。
廈門海關相關人士11日表示，今年中歐班列突破100列的時間，比去年整整提前了兩個月。該列中歐班列滿載機電、服裝鞋帽、防疫物資等398噸廈門及周邊地區企業生產的產品，將從阿拉山口出境，途經波蘭馬拉舍維奇、德國杜伊斯堡，到達目的地德國漢堡。
受新冠肺炎疫情影響，多地海運港口封閉，空運運力縮減，物流運輸受阻。單就廈門地區而言，廈門及周邊口岸海運、空運運力大減。而中歐班列發揮其運輸優勢，保障貨物正常運輸，在防疫中不斷發揮關鍵作用。
廈門海關人士稱，疫情期間，有大量出口貨物選擇中歐班列運輸，班列業務量激增。海關統計數據顯示，3月份，中歐（廈門）班列單月運輸貨值首次突破1億美元，共開行33列，載貨2958標箱1.58萬噸，貨值1.13億美元，同比分別增長135.7%、153.3%、222.1%、152.6%，各項數據均創歷史新高。
今年以來，中歐（廈門）班列裝載能力大提升，由原來每周6列增到9列，每列裝運從38車增到50車。中歐（廈門）班列已累計載貨9094標箱，貨值3.59億美元，同比分別增長143%、157%。
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