貴州首條城際鐵路 安六鐵路聯試

中國鐵路成都局集團公司表示，全長約125公里的貴州省安順至六盤水新建鐵路（以下簡稱，安六鐵路）已開始進行聯調聯試，進入工程驗收關鍵階段。

中新社報導，安六鐵路是貴州省首條時速250公里的城際鐵路，線路位於貴州省西部的安順市、六盤水市境內，從滬（上海）昆（雲南昆明）高鐵安順西站引出，向西經六盤水市的六枝特區，於六盤水樞紐水城車站接軌後利用既有滬昆鐵路引入六盤水站。

安六鐵路為國家I級（中國國家鐵路一等級別）雙線客運專線，設計速度250公里/小時；全線共有橋樑81座、隧道62座，橋隧長度88.13公里，佔正線總長的75%。該鐵路於2015年底開工建設，至2019年底全線舖通，2020年3月25日啟動靜態驗收。從2020年5月11日起，進入聯調聯試階段。

聯調聯試是指鐵路部門在高速鐵路工程完成靜態驗收、確認達到聯調聯試條件後，採測試列車和相關檢測設備，對高速鐵路各系統的功能、性能、狀態和系統間匹配關係進行綜合檢測、驗證和調整、優化，使整體系統達到設計要求，滿足以設計速度開通運營要求。

官方表示，安六鐵路建成投用後，貴陽至六盤水的鐵路旅行時間可從現在的3.5小時縮短為1小時左右。

該鐵路投用後，將進一步完善貴州省城際鐵路網、合理引導城鎮空間佈局、推動貴州區域經濟帶發展，對於中國西部地區打贏脫貧攻堅戰具有重要意義。